Wolff považuje chybu Mercedesu při záměně pneumatik za „kolosálně zkur*****“

Russell pro závod na vnější verzi okruhu v Bahrajnu nahradil u Mercedesu Lewise Hamiltona poté, co již jistý letošní mistr světa měl pozitivní test na koronavirus.

Už od prvního tréninku si Russell počínal výborně. Po startu z druhé pozice překonal týmového kolegu Valtteriho Bottase, v první zatáčce se ujal vedení a začal mu ujíždět.

Jel si za vítězstvím, když se Mercedes rozhodl v reakci na nehodu Jacka Aitkena a následný výjezd safety caru povolat oba své jezdce do boxů. Nemusel, ale rozhodl se tak pro jistotu.

Mechanici ale pomíchali pneumatiky obou pilotů a došlo ke zdržení. Russell dostal pneumatiky určené pro Bottase a o kolo později musel do boxů znovu, zatímco Bottas se zdržel, protože se mechanikům nedařilo na jeho vůz vrátit pneumatiky, na kterých do boxu přijel.

Bottas nakonec dojel osmý před devátým Russellem, který následně dostal ještě defekt a musel do boxů počtvrté.

„Celkově jsme to kolosálně zkur****. Jeden z týmů mechaniků neslyšel povolání, došlo k selhání vysílačky v garáži a když vůz přijel do boxů, nevěděli, že mají špatné pneumatiky, proto jsme vyjeli na špatných gumách,“ popsal Wolff.

Nasazení Bottasových pneumatik na Russellův vůz byla chyba Mercedesu. „Přesně tak. Pak jsme samozřejmě museli do boxů znovu, ale do té chvíle nebyl závod ztracený. Byla to bezpečnostní zastávka. Byli jsme v klidu na tvrdé sadě pneumatik a mohli jsme zůstat na trati, měli jsme ale náskok a takové věci děláte. Můžete to zpochybňovat, myslím ale, že to bylo absolutně správné rozhodnutí.“

Russell na novějších pneumatikách měl po restartu závodu rychlost a záhy se dostal z páté na druhou pozici, když dostal defekt a musel do boxů znovu, což definitivně pohřbilo jeho šance na vítězství nebo stupně vítězů.

„Bylo to velmi emocionální, protože jste v prvním závodě za Mercedes a měli byste ho vyhrát, jel skvělý závod, není, co k tomu říct. Není to jeho poslední šance vyhrát závod, je to jen začátek pohádky. Dnes to nevyšlo, ale řekl bych, že se zrodila nová hvězda.“