Wolff potvrdil, že Mercedes vybírá mezi Bottasem a Oconem

Nico Rosberg pro RTL uvedl, že podle jeho informací bude příští rok vedle Hamiltona jezdit Esteban Ocon.

Ze slov Tota Wolffa však vyplývá, že zatím k rozhodnutí nedošlo. „Je to mezi Estebanem a Valtterim,“ řekl Wolff, kterého cituje Motorsport.com.

„Diskutovali jsme o tom v týmu a já jsem bojoval se sebou o to, co je správné pro tým a co je správné pro jezdce.“

Podle Wolffa si svým způsobem zaslouží sedačku oba. „Esteban, protože prošel těžkými situacemi a určitě má motivaci, energii a talent být v Mercedesu. Na druhé straně Valtteri má zkušenosti a znovu dokázal, jak rychle může jet. Společně s Lewisem ohromě podporuje vývoj týmu.“

„V létě dáme hlavy dohromady a pak přijde rozhodnutí, které je nejlepší pro tým a nejlepší pro oba, protože nám záleží na obou.“

Wolff současně vyloučil, že by do Mercedesu přišel George Russell, který u Williamsu ukazuje svůj talent i vyzrálost.

„Myslím, že musíte vzít v úvahu, že tito kluci přicházejí do F1 ve velmi mladém věku. A existují výjimky, jako je Max Verstappen, který dostal prostředí v Toro Rosso, aby se učil a dělal chyby, a dokonce i v Red Bull dostal prostor dělat chyby.“

Podle Wolffa se Verstappen hodně vyvinul a to i po osobnostní stránce. Šéf Mercedesu například zmiňuje, že Verstappen nikdy neřekl nic negativního na adresu Hondy.

„Nemyslím si, že v Mercedesu máte možnost učit se. Usedáte do vozu, který je schopen vyhrávat závody a mistrovství, jste v prostředí pod vysokým tlakem. Myslím si, že pro mladého jezdce, který má talent, aby se stal mistrem světa, to může být hodně špatné, pokud bude hozen do tohoto prostředí vedle nejlepšího jezdce své generace, který je s námi sedm let.“ Wolff prý nechce Russella „spálit“.

Foto: Getty Images / Lars Baron