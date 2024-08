Wolff potvrdil, že jednal s Verstappenovými manažery o možném přestupu

Toto Wolff věřil, že má nenulovou šanci přetáhnout Maxe Verstappena z Red Bullu do Mercedesu.

Je to nikdy nekončící příběh. Toto Wolff láká Maxe Verstappena do Mercedesu. Úřadující mistr světa má dlouhodobou smlouvu. Z Red Bullu ale odchází Adrian Newey i dlouholetý sportovní šéf Jonathan Wheatley. Mercedes má navíc v poslední době opět dobrou formu a existuje reálná šance, že v roce 2026 bude mít i dobrou pohonnou jednotku. Red Bull bude v tomto oboru přece jen nováček.

Wolff prozradil, že vedl rozhovory s Verstappenovým manažérským týmem – jeho otcem Josem a manažerem Raymondem Vermeulenem.Obě strany však dospěly k závěru, že Verstappen v roce 2025 do Mercedesu nenastoupí.

„Celý rok jsem si myslel, že existuje nějaká možnost. Nebyla to nula,“ vysvětlil Wolff pro Motorsport.com.

„Je to tam stále dost hrbolaté, a to nejen z výkonnostních důvodů, ale také kvůli mezilidským problémům, které všichni známe.“

„Mimochodem, s Josem jsem vycházel celý život. Možná proto, že jsme si trochu podobní. A proto jsem si myslel, že ty dveře nejsou nikdy úplně zavřené.“

„Jaká byla pravděpodobnost, že se to stane? Možná deset ku jedné, devět ku jedné... Přesto jsem to nechtěl vzdát, ale pak jsme v létě společně došli k závěru, že bychom neměli čekat. Prostě budeme pokračovat v naší práci – Max v Red Bullu a tady v Mercedesu budeme přijímat vlastní rozhodnutí o jezdcích.“

„Ale tím se nezavírají dveře tomu, aby Max s námi byl v roce 2026 nebo později, protože chceme i nadále ponechat všechny naše možnosti otevřené stejným způsobem jako on.“

Wolff věří, že by jednoho dne mohl Verstappen overal Mercedesu přece jen obléknout.

„Mám ten pocit... Ale nevím, kdy by se tak mohlo stát. Jestli to bude v roce 2026, nebo o tři roky později, to zatím nevím.“

Očekává se, že vedle George Russella bude v příštím roce jezdit Andrea Kimi Antonelli, který v neděli oslaví 18. narozeniny.