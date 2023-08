Wolff: Pokud bude u motorů uplatňován systém hendikepů BoP, riskuje tím F1 katastrofu

Šéf Mercedesu Toto Wolff je proti tomu, aby se v případě pohonných jednotek v F1 uplatňoval systém hendikepů, známý jako BoP (Balance of Performance).

Motorističtí fanoušci, kteří sledují například závody vozů GT, zkratku BoP moc dobře znají. Skrývají se pod ní slova Balance of Performance, ve volném překladu vyvážení výkonosti. Jde primárně o systém hendikepů, který má za cíl srovnat výkonnost vozů (například pomocí extra závaží či restriktoru sání).

Pokud nebudeme počítat rozdílné časové alokace, který mají týmy na vývoj (v tomto ohledu jsou slabší stáje zvýhodňovány), v F1 se žádná další forma BoP na žádné další úrovni nevyskytuje.

Kvůli problémům Renaultu, který dodává motory stáji Alpine, je však nyní na stole, že určitá forma BoP v F1 do hry vstoupí.

Renault přiznal, že jeho pohonné jednotky nedosahují výkonu konkurence. Vzhledem ke zmrazení vývoje motorů do konce sezony 2025 má však Renault jen omezené možnosti, jak situaci řešit. Francouzská značka by proto ráda získala povolení k tomu, aby mohla svůj motor navzdory zastavenému vývoji vylepšit a náskok soupeřů stáhnout.

Na základě rozhodnutí Komise F1 se touto otázkou bude brzy zabývat Poradní výbor F1 pro motory.

Šéf Mercedesu Toto Wolff se nyní nicméně nechal slyšet, že by F1 měla být v tomto ohledu opatrná a že by neměla připustit uplatňování BoP. Podle něj by měla být atraktivita F1 až na druhém místě s tím, že by prim měl hrát sport.

„Je to i důvod, proč je sport tak důvěryhodný. Musíte tvrdě pracovat, abyste byli úspěšní," uvedl Wolff, kterého cituje Autosport.

„Pokud se jako dodavatel motorů propadáte, a vaše pohonné jednotky nestačí na konkurenci, pak je to probém pro všechny. Zároveň ale platí, že je vývoj zmražen a nechcete vůči někomu ztratit kvůli tomu, že někdo dostane (extra, pozn. red.) příležitost, pokračoval boss Mercedesu.

„Je však třeba udělat to meritokratickým způsobem. Proto máme v předpisech o pohonných jednotkách pro rok 2026 pravidlo, že pokud nějaká pohonná jednotka klesne z hledistka výkonu o 3 % pod nejlepší motor, týmy si v dobré víře sednou a prodiskutují, co by se dalo dělat,“ připomněl Wolff.

„Pokud by se to ale mělo týkat průtoku paliva či BoP, pak by to byla katastrofa. O tom by se vůbec nemělo mluvit,“ dodal.