Wolff podle Rosberga hraje s Hamiltonem mentální hru a neříká mu pravdu

Jezdci Mercedesu se nedostali do třetí části kvalifikace. Ve sprintu si také nepolepšili. V závodě se ale jejich „cesty“ rozdělily. Russell se dokázal dostat před soupeře a dojet na čtvrtém místě. Hamilton byl po většinu závodu zaseknutý za Gaslym a dojel 13.

Po závodě se Wolff v týmovém rádiu Hamiltonovi omluvil a jasně řekl, že na vině je „neovladatelný“ vůz Mercedesu, nikoli sedminásobný mistr světa.

Nico Rosberg si však myslí, že Toto Wolff „hraje mentální hru", aby zajistil, že Lewis Hamilton nepřijde o motivaci.

„Toto hrál mentální hru, což je z jeho strany velmi chytré,“ řekl Rosberg pro Sky Sports F1.

„(Tým) bere vinu na sebe, opravdu se snaží Lewise psychicky podpořit, zvednout ho a říct: ‚Hele, Lewisi, není to tvoje vina, za tohle můžeme my.‘ To je velmi chytré, protože to není tak docela pravda. Nezapomínejme, že Russell byl se stejným vozem na čtvrtém místě, takže Lewis měl o tomto víkendu určitě velký podíl na špatném výsledku.“

„Russell z toho dokázal vytěžit čtvrté místo díky skvělému víkendu, takže v tom autě toho bylo více.“

Wolff věří, že Mercedes může odemknout více výkonu

Toto Wolff po závodě uvedl, že věří ve zrychlení Mercedesu poté, co tým vyřeší problémy s poskakováním. Poté bude moci snížit světlou výšku vozu, což přinese více přítlaku a tedy i lepší časy na kolo.

„Základním problémem, který svým způsobem vše zastiňuje, je to, že naše auto trpí více poskakováním než ostatní,“ řekl Wolff pro Motorsport.com.

„Kvůli poskakování ho nejsme schopni spustit tam, kde by mělo jezdit, a to má obrovské důsledky na nastavení, přilnavost pneumatik atd., atd. Jedno je propojeno s druhým. Myslím, že kdybychom vyřešili poskakování, odemkli bychom mnohem více, pokud jde o výkon vozu.“

„Pokud toho nedosáhneme, existují konvenčnější cesty vývoje, kterými jsme se ještě nevydali. Chci nám dát čas, abychom takové rozhodnutí řádně učinili.“