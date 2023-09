Wolff podle Hornera nechápe, jak se vyvíjí závodní vůz

Také Christian Horner byl dotazován na slova Tota Wolffa, který naznačil, že Red Bull vyvíjí vůz pro Verstappenův jízdní styl.

Toto Wolff se po Zandvoortu podidoval nad rozdílem mezi Verstappenem a Pérezem.

„Checo není žádný idiot. Viděli jsme to řadu let. Je několikanásobným vítězem velké ceny a vyhrál i u Racing Pointu, takže to nechápu,“ řekl Wolff. „Viděli jsme, že Max zničil každého svého týmového kolegu.“

Šéf Mercedesu se zamyslel nad tím, zda to není kvůli „jeho schopností vytvořit kolem sebe auto, které je prostě velmi složité na ovládání, ale rychlé, když ho dokážete ovládat, a to vytváří ty rozdíly.“

Verstappen už na jeho slova reagoval a označil je za „kecy“.

„Naprosto s Maxem souhlasím,“ řekl Horner, kterého cituje Motorsport.com. „Pokud si Toto myslí, že vyvíjíme vůz kolem jediného jezdce, ukazuje to na naprostý nedostatek pochopení toho, jak se vyvíjí závodní vůz a tým.“

„Auto vyvíjíte tak, aby bylo co nejrychlejší a rychlá auta jsou někdy obtížná auta. Tak tomu bylo v minulosti.“

„Myslím, že dobří jezdci se přizpůsobují. Vidíte to za mokrých podmínek, za smíšených podmínek, za různorodých podmínek. Špička se přizpůsobí rychle.“

„Myslím, že jedna z jeho klíčových dovedností je jeho schopnost přizpůsobit se pocitu a úrovni přilnavosti, kterou mu auto poskytuje.“

„Ale rozhodně není možné říci, že něco přizpůsobíme na míru jednomu konkrétnímu jezdci. Snažíme se jen navrhnout a postavit co nejrychlejší auto. Naše nástroje, naše simulace a náš aerodynamický tunel nám dávají tento směr.“