Wolff po závodě v Austinu zpochybnil objektivitu při posuzování incidentů

Letošní Velká cena USA nabídla hned několik zajímavých a tvrdých soubojů, přičemž některé z nich se dostaly do hledáčku sportovních komisařů, a to kvůli možnému porušení předpisů.

Stewardi nakonec během závodu udělili hned několik penalizací – ty za vytlačení svých soupeřů obdrželi Júki Cunoda ze stáje RB a George Russell z Mercedesu, zatímco trest v podobě pěti sekund, za získání výhody vyjetím mimo trať, vyfasoval Lando Norris z McLarenu.

Jakémukoliv postihu naopak unikl Max Verstappen, kterému penalizace mohly teoreticky hrozit za vytlačení Landa Norrise při nájezdu do první začátky po startu, či později za obranu při průjezdu 12. zatáčkou v 52. kole, která se udála v rámci souboje, z něhož si naopak trest odnesl pilot McLarenu.

S rozhodováním komisařů přitom nebyl po závodě spokojen pouze McLaren, ale také šéf Mercedesu Toto Wolff. Toho primárně rozzlobila penalizace pro Russella za souboj s Valtterim Bottasem, kterou označil za „vtip“.

Wolff se naopak podivil nad tím, že v kontextu jiných rozhodnutí, nekonali sportovní komisaři v případě Verstappena a jeho postartovním manévru v první zatáčce.

„Nedostal žádnou penalizaci, zatímco Lando na konci dostal trest za to, že byl vytlačen a předjížděl zvenku...Myslím, že je to trochu neobjektivní rozhodování,“ prohlásil Wolff, kterého cituje Autosport.

V rozhovoru pro TV Sky Sports pak Rakušan posuzování jednotlivých incidentů ze strany stewardů nepřímo označil na nekonzistentní.

„Nebylo to konzistentní. S Valtterim nešlo ani o závod. Ve sprintu jsme přitom viděli několik podobných incidentů, které byly úplně stejné a nebyly penalizovány, a to přesto, že se závodilo o pozice. Trest (pro Russella) byl naprosto bizarní. Myslím, že víme, proč tomu tak bylo, ale nemohu to říct do televize,“ dodal Wolff.