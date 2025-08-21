Wolff po konci Hornera v Red Bullu přišel o hlavního rivala. Asi si budu muset najít někoho jiného, říká

Šéf Mercedesu Toto Wolff uznává úspěchy, kterých v F1 dosáhl jeho donedávna největší rival Christian Horner.
Poté, co vedení společnosti Red Bull rozhodlo o tom, že Christian Horner skončí v roli šéfa její stáje v F1, přišla královna motorsportu o nejdéle působícího týmového bosse.
Konec Hornera vzbudil velký ohlas nejen v médiích, ale i v padoku F1, odkud se ozývají různé hlasy, a to včetně těch, které absenci britského manažera kvitují.
Tento názor sdílí i výkonný ředitel McLarenu Zak Brown, který se nechal slyšet, že po odchodu Hornera bude F1 přívětivějším místem.
Trochu jinak pak konec muže, který Red Bull dovedl k zisku osmi jezdeckých a šesti týmových titulů, hodnotí boss Mercedesu Toto Wolff.
Wolff sice patřil k největším rivalům Hornera, se kterým svedl spoustu tvrdých zákulisních bitev (zejména v roce 2021, kdy probíhala náročná bitva o titul mezi Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem), ale nyní jeho nepřítomnost ve světě F1 nehodnotí černobíle.
„Co si o něm myslím? No, že se v posledních 12 až 15 letech dost často choval jako kretén,“ uvedl Wolff, jehož slova cituje web Formula.hu.
„Řídí se úplně jinými hodnotami, ale i ten největší nepřítel má svého nejlepšího přítele... Víte, vždycky říkal, že ho s oblibou nenávidím. Koho mám teď nenávidět? Vypadá to, že si budu muset najít někoho jiného,“ poznamenal v nadsázce šéf Mercedesu, který uznává to, co Horner v F1 dokázal.
„Ve své práci byl mimořádně úspěšný. Teď, když odešel, minimálně na nějakou dobu, opustila tento sport skutečná osobnost. Byl kontroverzní a rozporuplný, ale byl jednou z nejvýraznějších zdejších osobností,“ uznal Wolff.