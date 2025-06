Wolff označil protest Red Bullu vůči Russellovi za trapný

Přestože letošní Velká cena Kanady skončila kolem 22. hodiny středoevropského času, na oficiální potvrzení vítěze jsme si museli počkat až do brzkých ranních hodin.

Důvodem bylo vyšetřování vítězného George Russella, vůči kterému protestoval Red Bull.

Rakouskému týmu se nelíbil přístup Rusella při jízdě za safety carem. Původně šlo navíc o dva teoretické prohřešky:

1) Podle Red Bullu Russell nedodržel maximální vzdálenost jízdy za zpomalovacím vozem (10 délek vozu).

2) Zadruhé se pilot Mercedesu údajně zachoval nesportovně, když výrazným nečekaným zabrzděním nechal Verstappena, aby jej předjel, čímž ho měl donutit k porušení pravidel a následnému obdržení trestného bodu, který by pro Nizozemce v jeho situaci znamenal zákaz startu.

A přestože byl první protest nakonec stažen, vyšetřování toho druhého zabralo komisařům hned několik hodin, po kterých usoudili, že k porušení pravidel nedošlo.

Navzdory tomu se proti přístupu Red Bullu ohradil šéf Mercedesu Toto Wolff.

„Na trati se závodí, vyhrává i prohrává. Šlo o vítězství, které jsme si zasloužili. Bylo to (z jejich strany, pozn. red.) trapné,“ uvedl Wolff v rozhovoru pro Sky Sports F1.

„Jeden protest ani nedotáhli do konce, protože to byl nesmysl, zatímco ten druhý se řešil pět hodin, protože se týkal údajného nesportovního chování. Co to jako mělo znamenat? Proč to dělají? Zajímalo by mě, kdo o tom rozhoduje, protože jsem si stoprocentně jistý, že Max to není. Je to závodník, a ten by nikdy neprotestoval kvůli takto banálním věcem,“ dodal šéf Mercedesu.