Wolff označil Hornera za malého štěkajícího teriéra

Max Verstappen v Kataru řekl, že že ztratil veškerý respekt k Russellovi za jeho chování v místnosti stewardů, které vedlo k penalizaci jezdce Red Bullu.

Christian Horner uvedl, že Russell byl v Kataru hysterický. „Myslím, že trest byl založen spíše na hysterii George, který byl ten víkend dost hysterický,“ řekl Horner.

„Proč se cítí oprávněn komentovat mého jezdce? Jak k tomu přišel? Malý štěkající teriér. Pořád má potřebu něco říkat.“

„Je to věc mezi jezdci. Jde o George a Maxe a já se do toho nechci plést, ale pokud šéf druhého týmu nazve George hysterikem, tak překračuje hranici. “

„Nezabývá se psychoanalýzou, ale použil tohle slovo. Jak se opovažuje komentovat duševní stav mého jezdce?“

Wolff naznačil, že Horner ve vztahu k Verstappenovi neplní dobře svou roli šéfa týmu.

„Je důležité, abyste jako šéf týmu byl pro své jezdce partnerem v diskusi. Musíte nabízet více nuancí, místo toho, abyste si mysleli, že všechno je stoprocentně správně nebo stoprocentně špatně.“

„Musíte připustit, že něco může být 51/49 nebo 70/30, takže vždy je tu druhá strana, a možná, když se na to podíváte tímto způsobem a vysvětlíte to svým jezdcům a svému týmu, dojdete k závěru, že pravda je na obou stranách. Pokud to neděláte, jste slabí.“