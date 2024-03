Wolff: Otázky na moji budoucnost v čele Mercedesu jsou fér. Odejít se ale nechystám

Mercedes vstupoval do letošní sezony s tím, že aktuální monopost s označením W15 by mohl být konkurenceschopnější než jeho dva předchůdci.

První tři závody sezony 2024 však německému týmu nevyšly podle představ, když stále čeká na první letošní pódium. Mizerně dopadl pro Mercedes hlavně závod v Melbourne, kde do cíle nedojel Lewis Hamilton (kvůli technickému problému) a ani George Russel (nehoda).

V kontextu špatné formy Mercedesu dostal jeho šéf Toto Wolff otázku, zda by měl i nadále pokračovat ve své pozici, kterou zastává již od roku 2013.

„Každý den se na sebe dívám do zrcadla, co všechno dělám. Je to férová otázka. Nemám ale pocit, že bych měl v tento moment odejít. Pokud by měl někdo návrhy, kdo by mohl všechno zvrátit, rád si je vyslechnu,“ uvedl Wolff, kterého cituje web britského deníku Mirror.

„Velký rozdíl je v tom, že tohle je moje práce, a pokud se ptáte na manažerskou otázku, nemůžu jít do Chelsea nebo Liverpoolu nebo do Ferrari. Nemám možnost volby, což je špatné. Nejsem smluvní partner nebo zaměstnanec, který si řekl, že už toho má dost. Moje křeččí kolo se pořád točí a já z něj nemůžu vyskočit,“ nechal se slyšet Rakušan, který je zároveň spolumajitelem týmu.

„Vždycky se musíme podívat sami na sebe, což platí i o mé osobě. Všichni jsme lidé. Data nerozhodují – rozhodují lidé. Lhal bych, kdybych tvrdil, že se cítím pozitivně a optimisticky. Je třeba překonat negativní myšlenky a říct si: 'Zvrátíme to', ale po dnešku se cítím velmi špatně,“ přiznal Wolff.

„Letošní sezónu jsme začali s přesvědčením, že toto auto je lepší než loni... Tady si nemyslím, že nám něco chybí. Jen se s autem dějí komplikace, kterým nerozumíme. Vidíte, jaký pokrok udělal McLaren a Ferrari, takže v tomto smyslu bych si nejraději dal do nosu. Musíme si pořádně sáhnout do svědomí, protože je to brutálně bolestivé,“ dodal boss Mercedesu.