Wolff opět snil o Verstappenovi u Mercedesu. Horner mu vzkázal, aby se staral o sebe a svůj tým

Občas se objeví úvahy a spekulace, že by mohl Verstappen odejít z Red Bullu – patrně by zamířil k Mercedesu. Zatím jde spíše o úvahy. Sám Verstappen říká, že je u Red Bullu spokojený a současnou smlouvu, která končí v roce 2028, dodrží.

Spekulace se začaly objevovat poté, co se uvnitř Red Bullu rozhořela menší „občanská válka“.

Toto Wolff nyní opět trochu rozdmýchal oheň. „Je mnoho faktorů, které hrají roli při přestupu jezdce,“ řekl Wolff, kterého cituje RacingNews365.

„Je jasné, že když se na to podíváte z toho nejracionálnějšího hlediska, můžete říct ‚je to nejrychlejší auto v rukou nejrychlejšího jezdce‘. Ale nemyslím si, že je to jediný důvod, proč zůstáváte tam, kde jste.“

„Pro lidi s jednoduchou myslí může být (výkon) jediným důvodem, proč zůstat v autě. Ale možná, že někteří mají větší hloubku, která zohledňuje i jiné faktory, a Max má větší hloubku.“

„Jsme v tomto ohledu schopni ho přesvědčit? Nemyslím si, že je to otázka přesvědčování. Max zná automobilové závody lépe než kdokoli jiný a přijme rozhodnutí, které pro něj bude dobré. Myslím, že roli hraje několik faktorů. On je tím, kdo následně spustí další kameny domina. Všichni čekají na to, co udělá.“

„Pro rok 2026 jsme ve velmi dobré pozici. Máme ambiciózní cíle, které jsme si stanovili v oblasti pohonných jednotek, baterií a paliva, a pokud se nám podaří vyrobit slušný vůz, jsme výhodnou nabídkou, ale kdo ví.“

Na otázku, zda existuje šance podepsat s Verstappenem smlouvu pro rok 2025, Wolff odpověděl: „Kdybych to řekl, mohl bych zkazit celou svou strategii.“

Reakce Hornera byla ostrá

Christian Horner byl na slova svého protějšku od Mercedesu dotazován. „Dobře si rozmyslím, co řeknu...,“ řekl Horner. „Mluvili jste o tom s Maxem? Protože pokud s Maxem mluvíte, a nakonec nejde o kusy papíru, víme, že má smlouvu do konce roku 2028, jde o to, jak se cítí v týmu a jaký má v týmu vztah a jak se mu daří.“

„Na kolika tiskových konferencích, které absolvoval, řekl, že je zavázán své smlouvě a týmu? Udělal to několikrát.“

„Mohu vás ujistit, že není absolutně nic nejasného na tom, kde bude Max Verstappen příští rok jezdit.“

„Nevím, kolikrát to ještě musí říkat. Řekl to už mnohokrát. Nenechám se do toho zatahovat. Myslím, že někdy je to jen kvůli tomu, aby se vytvořil šum.“

„Nemyslím si, že Toto má problémy s jezdci, myslím, že má pravděpodobně jiné prvky, na které by se měl zaměřit, než se soustředit na jezdce, kteří nejsou k dispozici.“

„Dnes jsme se v počtu vítězství dostali před počet závodů, které Mercedes v moderní éře vyhrál, takže tým je ve formě, proč by proboha chtěl tento tým opustit?“

„Mercedes je v současné době třetím týmem za svými zákazníky, takže si říkám, že by bylo možná lepší, kdyby svůj čas zaměřil na tým než na trh s jezdci.“

„Slyšel někdo z vás, že Georgeovi Russellovi končí na konci roku 2025 smlouva? Víte, možná by nemusel mít takový zájem zůstat v roce 20226. Trh je v pohybu.“