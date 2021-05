Wolff odmítl spekulace o Bottasovi. Hamilton se ho zastal

Informaci přinesl Daily Mail. Podle Wolffa jde o nesmysl. „Bottas je velmi dobrý, dokáže konkurovat komukoli na startovním roštu a opakovaně je schopen jezdit rychleji než Lewis, jako naposledy v kvalifikaci v Portimau. Ale Lewis si díky své konzistenci zasloužil titul mistra světa,“ řekl Wolff rakouskému deníku Österreich.

Bottase se zastal jeho týmový kolega Lewis Hamilton. „Z toho, co jsem v našem vztahu zažil, mohu říct, že Valtteri je skvělý týmový kolega. Vždy jsem to říkal.“

„Pokud mám být opravdu upřímný, cítím, že máme v současné době nejlepší jezdeckou sestavu, pokud jde o výsledky, rovnováhu v našem týmu a celkové znalosti, pokud jde o posun našeho vozu vpřed.“

„V určité fázi dojde k posunu, ke změně. Já tu nebudu navždy, Valtteri tu nebude navždy. Ale právě teď si myslím, že jsme v průběhu let opakovaně podávali výkony a pokračujeme v tom. Valtteri se v minulém závodě kvalifikoval na pole position. Je to teprve čtvrtý závod. Myslím, že by mu lidé měli dát pokoj a nechat ho, aby se soustředil na to, co dělá.“