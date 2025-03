Wolff očekává, že se Antonelli v rychlosti vyrovná Russellovi. Verstappena teď nemá na radaru

Antonelliho čeká v 18 letech debut ve F1. Wolff očekává, že bude mít dobré i špatné okamžiky. Letos by se měl především učit a být tak připraven na příští rok, kdy všechny týmy začnou kvůli změně pravidel s čistým listem.

„Když jsme se rozhodli pro Kimiho, bylo jasné, že jdeme do mladého jezdce, který za dobu, co ho známe, prokázal obrovský potenciál v juniorské sérii,“ řekl Wolff pro Motorsport.om.

„Pro Kimiho je to čas na rozvoj, naučit se tratě a být příští rok, kdy se mění pravidla, co nejlepší. To znamená skvělé výsledky a také momenty, kdy to bude těžší. Řekl jsem Georgovi, že neočekáváme, že bude Kimiho neustále drtit.“

„Kdybychom si mysleli, že tomu tak bude, tak bychom Kimiho nepodepsali, takže si myslím, že co se týče rychlosti, bude Kimi s Georgem na stejné úrovni. Musí se toho hodně naučit, pokud jde o delší jízdy na pneumatikách a vývoj bude strmý.“

„Máme kombinaci velmi mladého jezdce, kterému je 18 let, a mladého jezdce, kterému je 27 let. Očekáváme, že na sebe budou navzájem tlačit a posouvat se.“

Red Bull si vloni procházel turbulentními časy, někteří klíčoví lidé odešli, a tak se začalo znovu spekulovat o možném přestupu Maxe Verstappena k Mercedesu. Ke konci roku se ale začalo více mluvit o Astonu Martin.

„Musíme se soustředit na naši jezdeckou sestavu,“ řekl Wolff. „Neflirtuji venku, pokud máme dobré vztahy. A to platí i pro letošní rok, takže v tuto chvíli to není na našem radaru.“