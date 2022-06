Wolff obvinil ostatní šéfy týmů z politických her okolo poskakování

Po Baku se objevily dohady, že se jezdci Mercedesu snaží stížnostmi na poskakování přimět FIA k reakci. K tomu nakonec došlo. Federace zavedla novou směrnici, i když není jasné, kdy a jak bude nakonec platit.

„Přišlo by mi nespravedlivé penalizovat ty, kteří odvedli solidní práci, oproti těm, kteří se třeba netrefili,“ řekl po Baku Christian Horner. Šéfa Red Bullu se zeptali, co by dělal, kdyby měl i Red Bull vůz, který poskakuje. „Řekl bych jim (jezdcům), ať si co nejvíc zanadávají do vysílačky a udělají z toho co největší problém. Je to součást hry.“ Na otázku, zda si myslí, že to byly týmy, které stížnosti jezdců podporovaly, odpověděl: „Samozřejmě, že je to tak.“

Toto Wolff to ale nyní vidí přesně obráceně. „Tohle je sport, kde se snažíte udržet si konkurenční výhodu nebo ji získat,“ řekl Wolff, kterého cituje Autosport. „Ale tato situace zjevně zašla příliš daleko. Všichni jezdci, alespoň jeden v každém týmu, říkali, že měli v Baku bolesti, že měli potíže udržet auto na trati nebo rozmazané vidění.“

„Snaha šéfů týmů manipulovat s tím, co se říká, aby si udrželi konkurenční výhodu, a snaha hrát politické hry, když se FIA snaží přijít s rychlým řešením, aby autům pomohla, je falešná. A to je to, co jsem řekl.“

„Nemluvím jen o Mercedesu. Všechny vozy v Baku tak či onak trpěly a trpí i tady. Auta jsou příliš tuhá a poskakují, nebo jak to nazvat.“

„Máme dlouhodobé následky, které nedokážeme posoudit. V každém případě je to bezpečnostní riziko. Manipulovat v pozadí, šuškat si, nebo instruovat jezdce je prostě ubohé.“

„Lidé se samozřejmě budou ptát, zda je můj postoj upřímný, nebo ne,“ pokračuje Wolff. „Proto říkám, že to není jen náš problém.“

Wolff zmínil slova Sergia Péreze z Red Bullu, který řekl, že kvůli poskakování může jezdec špatně vidět při přiblížení k brzdné zóně. „Pak posloucháte slova Sainze, posloucháte, co řekl Ricciardo, Ocon, Magnussen a oba naši jezdci.“

„Tohle není problém týmu. Je to problém konstrukce vozů s ground efektem, který je třeba řešit dříve, než se něco stane. A není to jen tím, že se vozy nastaví výše, protože zvednutím vozu se nevyřeší tuhost přirozených aerodynamických vlastností.“