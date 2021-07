Wolff nevylučuje další kolize mezi Hamiltonem a Verstappenem

V rozhovoru pro server Motorsport.com Wolff řekl, jak se bude podle něj bitva mezi Hamiltonem a Verstappenem dále vyvíjet: „Myslím, že se od Silverstonu zvýšila intenzita,“ řekl šéf Mercedesu.

„Určitě to nebylo naposledy, co spolu bojovali o pozice. Doufejme, že to budou zvládat sportovně. Pokud ne, budeme svědky dalších kolizí.“

Hamilton a Verstappen se v průběhu sezony zapojili do řady soubojů, ale GP Velké Británie byla prvním případem, kdy mezi nimi došlo ke kolizi.

„Součástí jeho (Hamiltonova, pozn. redakce) úspěchu je nejen jeho závodnický um, ale také jeho vyspělost,“ řekl Wolff. „Pokud chcete vyhrávat šampionáty, je dlouhodobá strategie důležitá, protože potřebujete získávat body.“

„Došlo to do situace, kdy součástí určitého schématu bylo vzdání se pozice na trati. Tentokrát ale ani jeden z nich neustoupil a skončilo to těžkou kolizí.“

Wolff je přesvědčen, že Hamilton nezpůsobil kolizi záměrně a ani si nechtěl nic dokazovat.

„Myslím, že je mnohem dál, než aby něco dokazoval. Je to 99násobný vítěz závodu a sedminásobný mistr světa. Lewis Hamilton už nikomu nic dokazovat nemusí.“

Kolize s hlavním soupeřem v boji o titul nejsou ve F1 nikterak vzácné. Není to tak dlouho, co k tomu docházelo mezi Hamiltonem a Rosbergem.

„Externí případy se řeší snadno. Tohle je na hony vzdálené sporům, které jsme měli uvnitř týmu. Ty je velmi těžké zvládnout, protože potřebujete oba jezdce v dobré pohodě, aby vyhráli Pohár konstruktérů a jezdili s respektem k hodnotám týmu a silné značce Mercedes. Pokud jde o vnější boj, taková byla F1 vždy a není to nic, co by bylo těžké zvládnout.“

To, že se jedná o jiný tým, však zvyšuje nejistotu, jak se situace bude vyvíjet.

„Máte nástroje, jak situaci v týmu deeskalovat, pokud se vám taková rivalita ošklivě vyhrotí. Při soupeření s jiným týmem se stanou věci, které se musí stát. A my v této fázi nemáme žádný konkrétní úsudek o tom, co se stane.“