Wolff: Netuším, kdy dostihneme Red Bull. Nemáme křišťálovou kouli

Zatímco v letech 2014 až 2021 nasbíral Mercedes osm titulů v Poháru konstruktérů, v posledních dvou sezonách oslavil německý tým jediné vítězství a k bojům o mistrovské tituly se ani nepřiblížil.

Ambiciózní stáj z Brackley by to přirozeně letos ráda změnila, ale ani samotný šéf Mercedesu Toto Wolff netuší, kdy se jím vedený tým dokáže Red Bullu přiblížit natolik, aby ho dokázal pokořit.

„Na jedné straně je třeba realisticky hodnotit šance porazit tým, který je podle těchto pravidel o pořádný kus napřed a který v posledních dvou sezónách udělal všechno správně, zatímco my ne. Ve sportu se nedějí zázraky. Na druhou stranu máme vysoké ambice. A právě Red Bull a jeho úspěšný vůz jsou měřítkem, které chceme překonat,“ uvedl Wolff, kterého cituje Autosport.

„Nevím, kdy se to stane, nemáme žádnou křišťálovou kouli. Brzy se ale dozvíme, jak daleko jsou před námi a jaký úkol před námi stojí,“ prohlásil dále Rakušan, který je v čele německého týmu již od roku 2013.

„Nové předpisy (platící od roku 2022, pozn. red.) jsme sice špatně pochopili, ale až se budeme za deset let nebo i déle ohlížet zpět a budeme číst, že jsme osmkrát za sebou skončili první a následně třetí a druzí mezi konstruktéry, bude to vypadat, že to byl slušný výsledek a že to nebylo tak špatné,“ nechal se slyšet Wolff.

„Naším hlavním cílem je nyní upevnit si pozici vůči Ferrari, McLarenu a Astonu Martin a být v přední části této skupiny. Zároveň ale víme, jak je to těžké, protože jsme krok za naším hlavním konkurentem,“ uvědomuje si boss Mercedesu.