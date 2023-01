Wolff: Nepředpokládám, že bychom byli v úvodu sezony před Red Bullem

Šéf Mercedesu Toto Wolff podle svých slov očekává, že jím vedený tým nebude v úvodu nové sezony rychlejší než Red Bull.

Ačkoliv se Mercedes v průběhu loňské sezony pomalu, ale jistě výkonnostně přibližoval Red Bullu, potažmo Ferrari, až na výjimky (jako byla například VC Brazílie) zaostával.

Zda to bude v roce 2023 lepší, na to si Mercedes podle Wolffa musí počkat až do únorových testů, které proběhnou v Bahrajnu.

„Myslím, že jsme pochopili, proč jsme se propadli, kde jsou naše nedostatky a kde ještě máme mezery v jejich pochopení,“ citoval Tota Wolffa britský Autosport.

„Usilovně pracujeme na tom, abychom na trať postavili vůz, se kterým bude vše vyřešeno. Ovšem až během začátku testů uvidíme, zda jsme se dostali k potenciálu, který náš vůz vždycky měl.“

Jsme realisté

Mercedes na Red Bull a Ferrari po většinu sezony 2022 ztrácel několik desetin. Týmový principál německého týmu si proto myslí, že stáj z Brackley nejspíše nezvládne přes zimu stáhnout veškerou zrátu.

„Nepochybujeme ale o tom, že když začínáme se ztrátou půl vteřiny, nebude snadné dohnat tak skvělé organizace jako jsou Red Bull a Ferrari. Proto musíme nastavit naše očekávání na realistickou úroveň,“ uvedl čerstvě 51letý rodák z Vídně.

„Pokud se nám bude dařit tak, jak doufáme, rádi bychom jezdili vpředu. Myslím, že by to byl dobrý výchozí bod. Nepovažujeme to ale za samozřejmost. Může se klidně stát, že ztráta bude taková, jako byla na konci minulé sezony,“ uzavřel Wolff.