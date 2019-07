Wolff: Německá velká cena ukázala, že bychom se měli soustředit na práci

Tým využil domácí závod pro oslavy 125. výročí působení v motoristickém sportu. Mechanici i členové týmu byli po celý víkend oblečeni v šatech z 50. let. Také monoposty měly pro tuto příležitost speciální zbarvení.

Oslavy však týmu pokazil nepovedený průběh samotného závodu, ve kterém se jak Lewis Hamilton, tak Valtteri Bottas dostali několikrát mimo trať a Bottas nakonec po havárii závod vůbec nedokončil. Mercedes se navíc dopustil také strategických chyb.

„Ukazuje to, že bychom neměli blbnout s věcmi okolo. Měli byste se soustředit na svou práci. Nejsme pověrčiví, ale věříme v karmu. Je to den k poučení,“ řekl Wolff v rozhovoru pro Sky.

Mercedes měl podle Wolffa dobrý vstup do závodu, když po 26 kolech Hamilton vedl před druhým Bottasem.

Hamilton však naboural při následném výjezdu safety caru. Okamžitě zamířil do boxů, kde ale na jeho zastávku nebyli mechanici připraveni a výměna pneumatik a poškozeného předního křídla stála Hamiltona hodně času.

Brit navíc nezajel do boxů správným způsobem a dostal od sportovních komisařů pětisekundovou penalizaci.

„Bylo to smolné, protože havaroval přímo na vjezdu do boxů, a to samozřejmě nejste připraveni. Následně jsme udělali také chybná rozhodnutí. Všechno to přišlo dohromady,“ popsal Wolff.

Hamilton do cíle nakonec dojel jedenáctý. Jeho týmový kolega ze závodu odstoupil po nehodě osm kol před cílem.

„Spousta dalších udělalo chybu. Leclerc havaroval, řada dalších měla nehodu. Celkově to pro nás byl špatný den, byl to špatný den i pro jezdce. Nemohlo to dopadnout hůře,“ zhodnotil Wolff.

Foto: Getty Images / Alexander Hassenstein