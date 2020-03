Wolff nemá obavy z nedostatku špičkových jezdců na trhu

Monačan Leclerc má platnou smlouvu u Ferrari až do roku 2024 a nizozemský pilot stáje Red Bull Verstappen má kontrakt s rakouským týmem do sezóny 2023. Oba dva rychlí mladíci jsou tak pro ostatní týmy téměř nedostupným zbožím, jednání o jejich přestupu by byla velmi složitá a pro zájemce také drahá.

V případě Mercedesu je velmi pravděpodobné, že prodlouží stávající smlouvy s Lewisem Hamiltonem a Valtterim Bottasem. Oba piloti „stříbrných šípů“ se však již věkově přehoupli přes třicítku, blíží se tedy chvíle, kdy se německý tovární tým možná bude muset poohlížet po dalších jezdeckých alternativách.

Je velmi pravděpodobné, že svoji kariéru ve formuli 1 dříve ukončí Lewis Hamilton, který je o pět let starší než Bottas a letos bude útočit na vyrovnání rekordu Michaela Schumachera v počtu získaných titulů mistra světa. Teoreticky může nastat situace, kdy Brit v této a v sezóně následující získá sedmý a osmý titul, překoná Schumachera a rozhodne se věnovat některému ze svých koníčků, třeba módě nebo hudbě.

V takovém případě by Mercedes (pokud zůstane ve formuli 1) začal shánět špičkovou náhradu za britského pilota. A mohl by se dostat do lehce prekérní situace, protože možnosti na jezdeckém trhu by byly jen velmi omezené. Toto Wolff se však této situace neobává, Mercedes se totiž bude moci spolehnout na své mladíky, kteří již nyní získávají zkušenosti v „královně motorsportu“.

„Řekl bych, že máme v rodině Mercedesu velmi dobré mladé jezdce, třeba George Russella. Je juniorem Mercedesu a já mu předpovídám velkou budoucnost,“ uvedl Wolff pro Autosport.

„Je tady také Esteban (Ocon), který nám není příliš vzdálen. Dnes je u Renaultu, je ale bratrancem Mercedesu,“ připomněl Wolff minulost Estebana Ocona, která je úzce spjata s Mercedesem.

„Co se týče Maxe (Verstappena) a Charlese (Leclerca), to jsou kluci, kteří budou vždy usilovat o sedačky v těch nejrychlejších vozech. Smlouvy jsou smlouvy, často jsou o detailech a o tom, na jak dlouho byly podepsány.“

„Naší povinností bude i nadále poskytování toho nejlepšího a nejrychlejšího auta. Nesmíme také přijít o talenty, které chtějí řídit naše vozy.“

V případě Lewise Hamiltona existuje kromě konce kariéry ještě jedna poměrně divoká varianta - přestup k Ferrari. I když aktuálně nemáme příliš mnoho informací o vyjednávání o prodloužení smlouvy mezi Hamiltonem a Mercedesem, Wolff věří, že jméno britského pilota zůstane i nadále spojeno se „stříbrnými šípy“.

„Řekl bych, že je to ta nejlogičtější varianta,“ řekl rakouský manažer k Hamiltonovu pokračování u Mercedesu.

„Chtěli bychom mít v autě toho nejrychlejšího muže a já vím, že Lewis chce být v tom nejrychlejším voze. Je to tedy logický závěr.“

„Každý rok ale skoro deset měsíců cestujeme kolem světa. Každý druhý víkend je psychicky velmi náročný. Jen v zimě jsme všichni v klidu a v míru. Naposledy jsem s ním mluvil (s Hamiltonem) večer před vánoční party. Pěkně jsme si popovídali o tom, že další diskuze odstartujeme, až se vrátí z Ameriky a nová sezóna naplno odstartuje.“

„Naprosto věřím ve schopnost týmu oslovit ty nejlepší jezdce. Lewis aktuálně potvrzuje, že se šesti tituly je on tím nejlepším pilotem,“ věří Wolff.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli