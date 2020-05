Wolff nejprve nechtěl Bottase podporovat. Po setkání změnil názor

Na začátku nového tisíciletí odstavil Wolff své závodnické aktivity na druhou kolej a věnoval se jiným obchodním záležitostem. Když se stal úspěšným, začal hledat způsoby, jak investovat do sportu a podporovat mladé jezdce.

V zimě mezi lety 2007 a 2008 byl Wolff osloven šéfem týmu Motopark Academy ve formuli Renault Timem Rumpfkeilem s cílem pomoci Bottasovi. Rakušan nejprve neměl zájem, protože s prací s jinými jezdci neměl dobré zkušenosti.

„Když jsem více investoval v motoristických závodech, více jsem se do nich zapojil. Snažil jsem se mladým jezdcům určitým způsobem vrátit to, co jim chybělo, a to bylo financování a vedení,“ popisuje Wolff ve videu Mercedesu.

„Jednoho dne mi zavolal kamarád Timo, který v Německu provozoval tým formule Renault, a řekl mi: ‚Je tu výjimečný kluk, který závodí za podfinancovaný finský soukromý tým a je často na čele roštu. Pro příští rok ho angažuji a nemá manažera‘.

„A já mu odpověděl: ‚Ne, velmi ti děkuji, měl jsem špatnou zkušenost s některými jezdci, kteří byli vděční, když jim chyběla podpora a mistři světa v zapomínání, jakmile začali vydělávat. Tohle nechci dělat‘.“

V sezóně 2008 Bottas přišel do týmu Motopark a závodil pro něj v Severoevropském poháru formule Renault. Bottas ročníku dominoval. Vyhrál tehdy 12 z 16 závodů.

„Pár měsíců poté mi (Rumpfkeil) volal a řekl ‚Jen jsem ti chtěl říct, že Valtteri vyhrál své první dva závody formule Renault‘. Já řekl ‚To se dalo čekat, neříkal jsi to?‘ ‚Ano, ale on vyhrál první závod s náskokem 27 sekund na druhého a druhý závod o 24 sekund‘,“ vzpomíná Wolff.

„Pak zavolal Valtteri a řekl ‚Mohu se s vámi setkat?‘ Sešli jsme se, on vstoupil do kanceláře a řekl: ‚Nemám zájem hledat manažera, chci jen vaši radu, protože pár skupin má zájem mě podporovat a já bych rád jen slyšel váš názor‘. Řekl jsem mu upřímný názor a vyšli nám čtyři investoři: můj kamarád, Willi, Mika Häkkinen a Didier Coton, aby pomohli Valtterimu v jeho kariéře.“

Toho dne Bottas na Wolffa velmi zapůsobil. „Přišel sám, neměl s sebou žádného z rodičů. Venku sněžilo a on měl na sobě jen svetr. Byl takový, jako je nyní: tvrdý, soutěživý, odolný. Navenek je to ten tichý, milý finský kluk, ale uvnitř je velmi tvrdohlavý a soutěživý.“

Wolff také zavzpomínal na první setkání s Lewisem Hamiltonem, který nyní závodí s Bottasem za Mercedes.

Přestože oba byli na závodech v Donington Parku v roce 2002, kde Wolff podle svých slov také poprvé slyšel jméno své současné manželky Susie Wolffové (za svobodna Stoddartové, pozn. redakce), která závodila ve formuli Renault, s Hamiltonem se poprvé blíže setkal až při testech evropské F3 o dva roky později.

„Byly to předsezónní testy ve F3. Právě přestoupil z formule Renault. Vzpomínám si, že jsem ve Valencii navštívil svého jezdce v týmu ART. Lewis, jehož tým nebyl tak konkurenceschopný jako ART, prostě přišel do garáže a díval se na auto,“ říká Wolff.

„Vzpomínám si, že tento mladý kluk byl velmi zaujatý a zvědavý, co se děje v jiné garáži. To bylo poprvé, kdy jsem ho viděl.“

