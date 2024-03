Wolff: Nechci se dostat do stejné pasti, jako Red Bull před lety, když tlačil na FIA kvůli změně pravidel

Letos je to již 10 let od chvíle, co v F1 začal zcela kralovat Mercedes poté, co se nejlépe vypořádal s tehdy novými technickými pravidly v oblasti pohonných jednotek. O rok později, tedy v roce 2015, se pak šéf Red Bullu Christian Horner nechal slyšet, že by FIA měla zasáhnout.

„Mercedes odvedl skvělou práci. Mají dobré auto, fantastický motor a dva velmi dobré jezdce,“ prohlásil tehdy Horner.

„Problém je v tom, že rozdíl je tak velký, že nakonec máte závody vozů tři kategorií. To není pro F1 zdravé,“ dodal před 9 lety šéf Red Bullu s tím, že by měla FIA přijít s řešením, jak situaci řešit.

Takřka deset let stará Hornerova slova nyní připomněl boss Mercedesu Toto Wolff, jehož tým je nyní v podobné situaci jako před lety právě Red Bull.

Podle Wolffa byl však Hornerův přístup špatný a navíc by prý bylo ztrátou času usilovat o úpravu pravidel kvůli tomu, že má jeden tým výrazně navrch.

„Nechci se dostat do pasti kolegy šéfa týmu odvedle, který v sezoně 2015 říkal, že bychom měli změnit pravidla, protože jsme příliš dominantní," řekl Wolff, kterého cituje Autosport.

„Myslím, že v posledních dvou letech odvedl (Red Bull, pozn. red.) zdaleka nejlepší práci ze všech týmů, a to je třeba jim přičíst k dobru. Doslova všem mizí v dáli, jak chtějí a nikdo jiný se jim neblíží,“ popsal boss Mercedesu a dodal:

„Je to prostě tím, že jsou v jiné lize. Nás sport je ale poctivý. Odměnu zajišťují nejlepší výkony. A to jak zásluhou auta, tak i lidí.”