Wolff nechápe, co se děje. Mercedes si nedokáže vysvětlit ztrátu v kvalifikaci

Jezdci Mercedesu obsadili v kvalifikaci 4. a 6. místo, což jsou solidní pozice pro start. Mnohem horší je však ztráta. Hamilton ztratil na Leclerca téměř 9 desetin, Russell ještě více. Pokud by byla Francie druhým, třetím závodem sezóny, stříbrné šípy by to možná tolik nepřekvapilo a nemrzelo. Po posledních závodech ale čekali více...

„Pomalu, ale jistě jsme se propracovávali zpět k předním týmům,“ řekl Wolff o nedávném pokroku Mercedesu.

„Na Silverstonu byly vidět dobré náznaky a pak jsme jeli do Rakouska, na trať, kde jsme normálně vůbec nebyli konkurenceschopní, a jasně jsme viděli znamení toho, proč nejsme konkurenceschopní. Ale byli jsme blízko. Je to okruh, který zajedete za minutu a my jsme byli o tři desetiny pomalejší, což bylo přijatelné.“

„Pak jsme si na Paul Ricard přivezli celkem pěkný balíček aktualizací, trať je hladká, tak jdeme na to. Pojďme je lovit! A... žádný výkon. Nemůžeme na to přijít.“

Jako kdyby měl na křídle padák

„Nemůžeme přijít na to, co se pokazilo. Experimentovali jsme se zadními křídly – od téměř největšího, které jsme měli a které Lewis dnes ráno popsal tak, že to vypadalo, jako by za sebou táhl padák, až po menší verzi, kvůli které jsme ztráceli rychlost v zatáčkách.“

„Pak experimentujeme s teplotami pneumatik. A vidíme, jaká je ztráta oproti Verstappenovi. Kdybyste mi řekli, že skončíme se ztrátou mezi sedmi desetinami a 1,1 sekundy, tak je to trochu na facku.“

Mercedes ztrácel v závěrečném klikatém úseku okruhu, ale na hlavní soupeře nestačil ani na rovinkách. Jeho aerodynamika tak nemusí být účinná...

„Nevím, jestli je to samotnou aerodynamickou mapou, ale vidíme, že se během kvalifikace dostáváme od naprosté nekonkurenceschopnosti v prvním sektoru k druhé jízdě ve třetí části, kdy jsme v prvním sektoru nejlepší.“

„Na našem autě prostě něco nefunguje, ať už je to ovlivněno větrem, nebo pneumatikami. Auto je na hraně. A mezi hrdinou a nulou je prostě extrémně tenká hranice, které zřejmě nerozumíme.“