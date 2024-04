Wolff: Nebýt příšerného prvního stintu, mohli jsme v Suzuce bojovat o pódium

Jezdci Mercedesu se do letošní Grand Prix kvalifikovali na sedmém a devátém místě s tím, že tentokrát to byl Lewis Hamilton, jenž si dokázal v boji o pole position poradit se svým kolegou Georgem Russellem.

V závodě však německý tým příliš velký posun nezaznamenal, když Russell dojel šestý, zatímco Hamilton devátý.

„Skončili jsme tam, kde jsme začali. Bylo to prostě velmi těžké," uvedl šéf Mercedesu Toto Wolff pro Sky Sports F1.

„Druhý a třetí stint jsme měli super rychlý a mohli jsme jet o stupně vítězů, ale první stint byl příšerný. Musíme zjistit, čím to bylo, jestli bylo příliš horko nebo zda jsme k tomu špatně přistoupili,“ prohlásil dále Rakušan.

Oba jezdci Mercedesu se po brzkém přerušení závodu snažili přejít na strategii jedné zastávky v boxech. Ta však nevyšla, jelikož tvrdé pneumatiky na vozech z Brackley v úvodu závodu příliš nefungovaly. Jak Russell, tak Hamilton museli změnit plány a uchýlit se jako většina jejich soupeřů ke dvouzastávkové strategii.

„Myslím, že na začátku to bylo správné, protože to vypadalo docela stabilně, pokud jde o časy na kolo. Naši přímí konkurenti nám příliš neujížděli, ale pak jsme najednou začali ztrácet dvě až dvě a půl sekundy na kolo. V tu chvíli bylo jasné, že to nevydrží,“ hodnotil Wolff.