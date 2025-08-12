Wolff naznačil, že se Bottas vrátí na startovní rošt

Toto Wolff naznačil, že Valtteri Bottas bude příští rok jezdit za Cadillac.
Po odchodu ze Sauberu se Bottas vrátil do Mercedesu, kde plní roli rezervního jezdce. Mohl by se vrátit na startovní rošt? Je to možné. Podobné případy jsme tady už měli. Dobrými příklady jsou Esteban Ocon, Alex Albon nebo Nico Hülkenberg. Přišli o sedačku, plnili roli rezervního jezdce a poté se vrátili.
Bottasovi je 35 let, takže už není nejmladší. Kvůli svým zkušenostem by ale mohl být zajímavou volbou pro Cadillac. Podle současných spekulací je favoritem na sedačku a to společně se Sergiem Pérezem.
Spekulace nyní přiživil také šéf Mercedesu Toto Wolff.
„Valtteri je samozřejmě součástí rodiny Mercedesu už velmi dlouhou dobu,“ řekl Toto Wolff na videu „mid-season review“, které uveřejnil Mercedes.
„Kdyby měl některý z našich jezdců otravu jídlem, tak ho můžete posadit do auta a on bude mít hned rychlost. Je skvělé vědět, že váš rezervní a třetí jezdec je tak rychlý, jak jen to jde.“
„Je zřejmé, že Valtteri si zaslouží závodní sedačku. Doufejme, že se ta příležitost naskytne. Zůstaňte na příjmu.“