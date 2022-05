Wolff nadšený z výkonu Hamiltona i vozu. Vypadalo to, že jede s mistrovským autem, říká

Mercedes už zřejmě z velké části vyřešil problémy s poskakováním. Ve Španělsku se oddělil od středu pole a zřejmě se i přiblížil Ferrari a Red Bullu.

„Tento víkend jsme zaznamenali další velký krok, pravděpodobně jsme snížili nevýhodu vůči jezdcům vpředu na polovinu,“ pochvaloval si po závodě Toto Wolff, kterého cituje RaceFans.„ Ale stále je před námi ještě hodně cesty, abychom byli přímo v boji nahoře.“

„S Lewisem jsme dnes měli pravděpodobně nejrychlejší závodní vůz. V závěru měl ztrátu 15 sekund a to celý závod doháněl. V některých fázích závodu byl nejrychlejší. A to ukazuje, jaký má auto potenciál.“

Hamilton měl po startu kontakt s Magnussenem a propadl se na chvost pole. Týmu se zeptal, zda by nebylo vhodnější odstoupit a šetřit motor. Nejspíše i kvůli zkušenosti z Džiddy, kde se z 15. místa dostal jen na 10. V Barceloně se navíc hůře předjíždí.

„Když máte nehodu v rané fázi závodu, tak si říkáte ‚už zase‘ a nejste ve hře. Myslím, že po zastávce (Hamilton musel do boxů, pozn. redakce) byl asi 38 sekund za posledními vozy, a to je v podstatě konec hry.“

„Ale pak jel a předvedl tohle velmi dobré tempo, což bylo důležité nejen pro jeho morálku, ale i pro naši morálku. A kdo by to byl řekl, že se vyšplhá až na čtvrté místo – než se objevil problém.“

„Vypadalo to, že jede s mistrovským autem, to by v předchozích závodech nebylo možné. Připomnělo mi to loňský rok a roky předtím, kdy je naše auto opravdu na vrcholu sil. A také jezdce.“

Hamilton však musel v závěrečných kolech kvůli problémům s pohonnou jednotkou používat pouze 50 % plynu, což ho srazilo na páté místo za Carlose Sainze. Russell byl požádán o podobné opatření, i když méně dramatické.

„Jsou tu určité obavy. Měli jsme únik vody na Lewisově autě a celkové přehřívání na Georgově a to je znepokojující. Musíme se na to podívat.“