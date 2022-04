Wolff: Myšlenky na odchod z F1 mě nenapadly

Tým Mercedes je dnes rozdělen na tři stejné části mezi Daimler, INEOS a Tota Wolffa. V uplynulých osmi letech získal osm titulů mezi týmy. Letos se ale zatím nedaří. Tota Wolffa se zeptali, zda neuvažoval o odchodu – ať už po zisku osmi titulů nebo spíše letos. Mohl by prodat svůj podíl a užívat si někde na Maledivách.

„Problém je, že bez toho, co dělám tady, bych na Maledivách zemřel,“ uvedl Wolff pro Motorsport.com. „Činnost v týmu, rozvoj týmu, to je to, co mě opravdu baví.“

„Formule 1 je na vzestupu. Po stránce příjmů se daří velmi dobře. Tohle je vlastně to, co chci dělat celý život. V tomto ohledu doposud nevyvstala otázka, že bych si řekl: Tak a dost.“

„Bylo by to, jako kdyby si projektový manažer nebo zaměstnanec řekl, že dosáhl nejlepšího výsledku a končí. Ale u mě to nekončí. Pokračuje to dál.“

Mercedes překvapil odvážným designem vozu, ale ve srovnání s Red Bullem a Ferrari se zatím nedaří. Vůz trpí poskakováním více než hlavní soupeři.

„Jde také o to, abychom vždy zůstali pokorní, a to my jsme, a řekli si: ‚Sakra, my jsme to opravdu udělali špatně.‘ Musíte se s tím smířit.“

„Kde jsme udělali chybu? Během mého působení jsme udělali osm zářezů a teď jsme opravdu udělali chybu. Není to tak, že bychom ztráceli tři desetiny.“

„Ale pokud jde o vývoj naší osobnosti a hodnot našeho týmu, tak jakkoliv je to špatné, je to důležitý vývoj. Nikdo není neomylný. To vidíme právě teď. Ale tým je schopen věci zvrátit."