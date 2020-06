Wolff mlží, říká Brawn. F1 možná zatraktivní druhý závod na stejném okruhu skrz pneumatiky

Reverzní rošt a kvalifikační závod pro druhý víkend v Rakousku a Velké Británii neprošly. Proti byl Mercedes a Toto Wolff uvedl tři důvody, kvůli kterým hlasoval proti.

„Minulý rok jsme se na to podívali a nezískali podporu,“ řekl Ross Brawn pro Motorsport.com o reverzním roštu.

F1 si podle Brawna myslela, že když už musí být nyní v některých případech dva závody týden po sobě na stejné trati, mohl by být reverzní rošt dobrým nápadem.

„Ale nemohli jsme to udělat kvůli Mercedesu. Toto byl na setkání docela upřímný: ‚Jsme v tom, o čem si myslíme, že je nejlepší konkurenceschopná pozice, honíme se za sedmým mistrovstvím světa, proč bych se měl vzdát té příležitosti, kterou mám? Protože tento návrh mě postaví do mnohem obtížnější situace.‘“

„Pochopil jsem to a respektoval jsem to. Přál bych si, aby se na to díval v širší perspektivě, ale to se nestalo. Myslím, že všechna ta prohlášení, co se později objevila, byla jen mlha.“

Závody na Red Bull Ringu i v Silverstonu budou bez diváků. Jde tedy jen o oslovení fanoušků v televizi a televizní společnosti nechtějí, aby byl druhý víkend kopií toho prvního.

Podle Brawna se tak hledají další možnosti, jak oba závody udělat trochu jiné.

Vloni přivezlo Pirelli na Red Bull Ring směsi C2, C3 a C4 a na Silverstone C1, C2 a C3. Ve druhém závodě na okruhu by mohly být jiné pneumatiky.

„Momentálně o tom diskutujeme. Zajistí to, aby lidé jezdili celý víkend, protože nechceme velmi tichý pátek, kdy už budou mít všechna potřebná data.“

Druhým důvodem je podle Brawna najít něco, co zaujme fanoušky pro druhý závod.

„Bude to velmi malé. Pokud k tomu dojde, tak to budou směsi pneumatik nebo něco takového. Uvidíme, jestli existuje nějaký prostor pro to s tím něco udělat. Pokud budou mít k dispozici jinou škálu směsí, odvedou nějakou práci.“

„Ale není to jisté. Je možné, že nakonec nebude nic, ale pokud můžeme udělat něco pro oživení druhého závodu, bude to dobrá věc.“

