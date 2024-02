Wolff: Mercedes nenabídl Hamiltonovi dlouhodobý kontrakt, aby měl případně možnost nasadit Antonelliho

Když vloni Mercedes prodloužil spolupráci s Lewisem Hamiltonem, oznámil, že jde o dvouletou smlouvu.

Na začátku února se však ukázalo, že měl Hamilton ve smlouvě opci kontrakt ukončit o rok dřív, čehož využil k tomu, aby se od sezony 2025 přesunul k Ferrari.

Toto Wolff nyní potvrdil, proč Hamiltonovi německý tým původně nenabídl ještě delší spolupráci.

Jak se předpokládalo, bylo to z toho důvodu, aby měl Mercedes v případě potřeby volnou sedačku pro talentovaného Andreu Kimiho Antonelliho, kterého letos čeká první sezona ve formuli 2.

„Před mnoha lety nastala situace, kdy jsme měli možnost získat Maxe (Verstappena, pozn. red.),“ řekl Wolff rakouské televizi ORF.

„Tehdy to ale nebylo možné, protože jsme pro něj tehdy prostě neměli kokpit. Rosberg a Hamilton s námi byli dlouhodobě spojeni, takže se Red Bull této příležitosti přirozeně chopil. Dali mu smlouvu s Toro Rosso (pro sezonu 2015, pozn. red.) s možností jezdit za Red Bull v následujícím roce,“ uvedl dále šéf Mercedesu.

„Přišli jsme tak o mladého jezdce, u kterého nyní můžete vidět, jak se stal úspěšným. A právě proto, když teď máme na obzoru juniora, který jezdí opravdu na velmi vysoké úrovni, jsem si tuhle možnost (nabídnout mu v dohledné době závodní sedačku v F1, pozn. red.) chtěl nechat otevřenou,“ vysvětlil Wolff.

Rakušan ale zároveň dodal, že tento postup automaticky neznamená, že by měl Antonelli sedačku u Mercedesu do budoucna jistou – tím spíš už pro sezonu 2025, pro kterou bude německý tým hledat kolegu pro George Russella.

„Je mu 17 let a to je možná trochu brzy. S výhledem na dalších pět nebo deset let jsem ale tuto možnost chtěl mít,“ nechal se slyšet boss stáje z Brackley.

„Svým způsobem je to zázračné dítě. V motokárách vyhrál všechno, co se vyhrát dalo, a pak přešel do F4. V prvním roce vyhrál všechny šampionáty, pak postoupil o úroveň výš a vyhrál všechno i tam. Nyní jsme se rozhodli vynechat F3 a místo toho půjde rovnou do F2, což je pro něj velký skok. Jsou to opravdu velká a výkonná auta. Závody F2 jsou součástí víkendů F1, takže o něm budeme mít dobrý přehled,“ dodal Wolff na adresu Antonelliho.