Wolff měl pro taktiku stáje Williams v Monaku pochopení

Jedním z příběhů letošní GP Monaka byla taktika stáje Williams, který po vzoru přístupu týmu Racing Bulls uplatnil v závodě následující strategii: Alexander Albon za sebou po řadu kol extrémně pomalou jízdou brzdil oba piloty Mercedesu, čímž pomohl svému kolegovi Carlosovi Sainzovi k bodu za desátou příčku.

Šéf Mercedesu Toto Wolff měl nicméně pro strategii konkurenčního týmu, na které měla podíl i novinka pro GP Monaka v podobě dvou povinných pitstopů, pochopení. Wolff zároveň uvedl, že se mu za ni ještě během závodu prostřednictvím SMS omluvil šéf Williamsu a bývalý zaměstnanec Mercedesu James Vowles.

„Poslal mi textovou zprávu, ve které napsal: 'Je mi to líto. Vzhledem k tomu, co se stalo před námi, jsme neměli na výběr'. Odpověděl jsem: 'My víme',“ přiblížil boss Mercedesu, jehož slova cituje web GPblog.com.

„James je jeden z mých lidí a nechci znít povýšeně, protože si buduje kariéru jako šéf týmu a vede si opravdu dobře. Musel k té taktice přistoupit. Měl dva vozy na bodech a navíc bych řekl, že to celé začalo u vozů týmu Racing Bull,“ dodal Wolff.