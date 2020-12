Wolff má pocit, že je Mercedesu „oddaný po celý život“

Mercedes v pátek oznámil, že třetinovým vlastníkem týmu se stane britská nadnárodní chemická společnost INEOS, další třetinu bude vlastnit Wollf a poslední část Daimler. Zároveň došlo k oznámení, že Wolff zůstane šéfem týmu a výkonným ředitelem také minimálně v následujících třech letech.

Wolff dříve veřejně zvažoval svou další budoucnost. Navzdory svému odhodlání zůstat součástí týmu však také přiznal, že si jeho pracovní pozice po osmi letech „vybrala svou daň“.

Podle prohlášení Mercedesu bude mít Wolff „následnou možnost přejít na novou výkonnou funkci ve společnosti, až se rozhodne, že je na to správný čas“.

Smluvně se Wolff sice pro vedení týmu upsal jen na další tři roky, podle svých slov je ale součástí týmu po celý život.

„To je nedorozumění,“ řekl Wolff k nové dohodě o pozici šéfa týmu. „Neupsal jsem se na další tři roky. Zavázal jsem se na celý život. Jsme tři akcionáři, kteří dnes společnost vlastní. Bez ohledu na svou vlastní roli mohu být kdykoliv šéfem týmu, výkonným šéfem nebo generálním ředitelem. Ale Mercedes je to, co dělám.“

Wolff je v čele týmu Mercedes od roku 2013 a stojí za dominancí německé automobilky v posledních sedmi letech od začátku hybridní éry ve F1. Šest z posledních sedmi ročníků ovládl Lewis Hamilton, který letos sedmým titulem mistra světa vyrovnal rekord Michaela Schumachera.

„Máme dobré a zábavné prostředí. Je tam zábava, ale zároveň existuje i správné množství tlaku. Milujeme to, co děláme, stanovujeme si správné cíle. Všechno je to o integritě, loajalitě, hrdosti, odhodlání. Není to něco, co můžete dát do powerpointu a říct 'to jsme my', ale něco, co jsme za posledních osm let nastavili jako standard.“