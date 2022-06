Wolff má obavy o Hamiltona. V Kanadě by nemusel nastoupit do závodu

Lewis Hamilton si po celý víkend stěžoval na poskakování, kvůli kterému trpí jeho záda. Po závodě řekl, že nedokáže vyjádřit, jak velkou bolest během závodu prožíval. Občas byl nucen zatnout zuby. Adrenalin pomáhal jen částečně. Už za týden se jede závod v Kanadě.

„Je na tom opravdu špatně,“ řekl Wolff, kterého cituje Autosport. „Musíme prostě najít řešení. V této fázi si myslím, že je ze všech jezdců postižen snad nejvíce. Ale v podstatě všichni, pokud jsem to od jezdců pochopil, říkali, že je třeba něco udělat.“

Na otázku, zda existují nějaké obavy, že by Hamiltonovy bolesti mohly způsobit, že by se dokonce dostal do situace, kdy nebude schopen příští víkend v Kanadě znovu závodit, Wolff odpověděl: „Jo, určitě. Neviděl jsem ho a ani jsem s ním potom nemluvil, ale je vidět, že už to není jen svalové. Chci říct, že to jde pořádně do páteře a může to mít nějaké následky.“

Když Hamilton nemohl jet kvůli nákaze covidem-19, zastoupil ho George Russell. Ten ale teď sedí ve druhém autě. Rezervními jezdci jsou Nyck de Vries a Stoffel Vandoorne.