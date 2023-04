Wolff: Loňský úspěch v Brazílii nás svedl na špatnou cestu

George Russell přiznal, že dobrá forma ke konci loňské sezony přesvědčila Mercedes o tom, že je koncept jejich vozu správný. Letos se však ukazuje, že tomu tak není.

Po osmi letech nepřetržité dominance se Mercedes vloni musel sklonit nejen před vítězným Red Bullem, ale i před Ferrari.

Závěr sezony 2022 byl však pro německou stáj povzbuzením, jelikož ji zastihl v dobré formě. Mercedes se postupně dostal z velké krize a v Brazílii, předposlední velké ceně sezony, se dokonce díky Georgovi Russellovi dočkal vítězství. Úspěch týmu tehdy navíc utvrdil druhým místem Hamilton.

Šéf Mercedesu Toto Wolff nicméně nyní přiznává, že v kontextu celé sezony vydařený závěr měl z dlouhodobého hlediska na tým negativní dopad.

„Bylo to lepší a lepší a lepší. V amerických závodech jsme byli konkurenceschopní. Pro rok 2023 to ale nebylo dobré. Mysleli jsme si, že jsme na správné cestě a že koncept funguje, ale nebylo tomu tak,“ řekl Rakušan v rozhovoru pro Autosport.

Na základě nedávné zkušenosti se proto Mercedes nechce nechat ukolébat druhým místem Lewise Hamiltona z nedávné Velké ceny Austrálie a i nadále plánuje velké úpravy vozu.

Ze slov Wolffa je patrné, že německý tým nepovažuje letošní sezonu za rozhodnutou.

„Zatím nechci měnit cíl, kterým je zisk titulu, i když to nevypadá reálně. Chci ale udržet motivaci, abychom odvedli co nejlepší práci. Chystáme proto udělat řadu kroků. Od Imoly budeme mít nové uspořádání vozu a uvidíme, jak to bude fungovat,“ uvedl vídeňský rodák.

„Je tu jeden tým, který je daleko před všemi ostatními (Red Bull, pozn. red.), ale pak jsou zde tři týmy – Ferrari, Aston Martin a ten náš, které soupeří o zbytek. Nejprve musíme porazit naše nejbližší soupeře a pak teprve můžeme začít bojovat o titul,“ uzavřel Wolff.