Wolff kvůli operaci vynechá GP Japonska. V roli šéfa Mercedesu ho vystřídá d'Ambrosio

Toto Wolff si během letní přestávky po pádu z kola poranil loket. Koncem září ho čeká operace.

Rakušan Toto Wolff stojí v čele týmu Mercedes od sezony 2013. Od té doby chyběl zkušený manažer v padoku při velké ceně jen několikrát – naposledy vloni v Brazílii, kvůli čemuž přišel o vítězství George Russellla.

Další závod, který 51letý Wollf plánuje vynechat, je letošní GP Japonska. Důvodem je operace, kterou boss Mercedesu podstoupí v souvislosti se svým letním zraněním po pádu z horského kola, kdy utrpěl zlomeninu lokte.

Jak uvedl rakouský web oe24.at, šéfa německého týmu v Japonsku dočasně nahradí Jérôme d'Ambrosio, bývalý pilot F1, který v minulosti vedl tým formule E Venturi a nyní sbírá manažerské zkušenosti právě po boku Wolffa.

„Když budu chybět, zastoupí mě Jérôme. Je pravda, že za 11 let se to stalo jen třikrát, ale je to situace, se kterou musíme počítat. Teď si musí získat důvěru v týmu i v padoku. Má ještě čas, ale v případě, že tam nebudu moci být, bude mě zastupovat,“ řekl nedávno Wolff na adresu d'Ambrosia.