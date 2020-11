Wolff je proti vyrovnání výkonů motorů. Byla by to prý urážka

Ferrari změnilo názor a je pro zrmazení pohonných jednotek na začátku roku 2022, což by umožnilo Red Bull převzít projekt Hondy. Podle Binotta je ale nutné předtím vyrovnat výkony pohonných jednotek, aby si některý z výrobců (rozumějte Ferrari) nezachoval ztrátu, kterou by při zmrazení samozřejmě nemohl dalších několik let nikterak snížit.

Proti zmrazení je ale stále Renault, který pracuje na novém motoru pro rok 2022.

Toto Wolff je zase proti vyrovnání výkonů. Samozřejmě oficiálně nikoliv z důvodu zachováni současné výhody Mercedesu, ale čistě pro dobro sportu a hlavně soupeřů. Wolff podle svých slov nevidí rozdíl mezi konvergencí pohonných jednotek a balance of performance. Zavedení těchto pravidel by podle něj znamenalo pro formuli 1 „začátek konce“.

„Pohonná jednotka se neměří jen čistým maximálním výkonem, ale také ovladatelností, hmotností, chlazením a zavedení jednoduchého vzorce, který vyhovuje všem, není možné,“ řekl Wolff.

„Není to něco, co by Mercedes podporoval. V minulosti jsme měli žetonový systém. Někteří naši kolegové si přáli, aby byly žetony zrušeny, aby mohli dohnat ztrátu. Souhlasili jsme s jejich odstraněním.“

„Nyní se někteří naši kolegové vracejí se systémem konvergence, což je upřímně řečeno téměř urážkou.“

„Když se podíváte na několik posledních let a na vývoj výkonů motorů, Ferrari bylo jednoznačně nejvýkonnějším motorem v roce 2018 a zdaleka nejlepším v roce 2019. Náš motor jsme vyvinuli, pokračovali jsme v posouvání hranic a v roce 2020 jsme přinesli na trať něco, v co jsme doufali, že je dostihne.“

Wolff už zapomněl dodat, že se Mercedes během zimy sice zlepšil, ale současně se Ferrari prudce zhoršilo v důsledků dohody s FIA. Předpokládá se, že ve vyšetřování Ferrari má prsty právě Mercedes.

„Proto nechápu, že jakýkoliv výrobce automobilů, který věří ve své schopnosti vyvinout pohonnou jednotku a šasi, by chtěl nějaký mechanismus, který by tyto pohonné jednotky vyrovnal. Nemyslím si, že by někdo veřejně akceptoval takové ponížení.“