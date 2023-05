Wolff je proti opatřením, která by zmírnila dominanci Red Bullu. Poškodilo by to F1, tvrdí

Šéf Mercedesu Toto Wolff je proti tomu, aby FIA zasahovala do rozložení výkonnosti jednotlivých týmů.

Letošní sezona je zatím ve znamení dominance týmu Red Bull, který dosud ovládl všech šest odjetých závodů a s velkým přehledem vévodí oběma šampionátům (týmovému i jezdeckému).

Podle bosse Mercedesu Tota Wolffa by však neměla FIA v budoucnosti přistupovat k tomu, aby podobně dominující týmy pomocí pravidel znevýhodňovala.

„Formule 1 je meritokracií (ideologie, ve které úspěšnost každého závisí primárně na schopnostech, pozn. red.),“ prohlásil Wolff, kterého citoval server RacingNews365.com.

„Zaslouží si uznání, zatímco my musíme odvést lepší práci. Musíme je prostě dohnat, najít inteligentní řešení a doufat, že náš další vývoj bude lepší než jejich a že s nimi budeme opět bojovat,“ pokračoval muž, který dovedl Mercedes k osmi po sobě jdoucím titulům v Poháru konstruktérů.

Wolff si stojí za tím, že F1 musí akceptovat to, že je někdo s náskokem rychlejší.

„Je to sport, bez ohledu na to, zda je to dobré pro show,“ pokračoval Wolff, který je proti jakémukoliv systému handicapů.

„Pokud začneme používat balance of performance (systém pro vyvážení výkonnosti, známý např. ze závodů vozů GT, pozn. red.), zničíme tento sport,“ dodal šéf německé stáje s tím, že úspěšné týmy by měly být potrestány jen v případě porušení pravidel a nikoliv proto, že jsou příliš dobré.