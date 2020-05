Wolff je hrdý, že sezóna formule 1 zřejmě začne v Rakousku

15. května | McLaren si zřejmě bude brát půjčku. Ručil by továrnou (hodnota 200 milionů liber) a historickými vozy (250 milionů liber).

15. května | Za zavřenými dveřmi se pojede zřejmě také v Belgii. Místní vláda dala závodu předběžně zelenou...

14. května | W Series doplnila letošní startovní listinu: Caitlin Wood, Austrálie, 23 let Gosia Rdest, Polsko, 27 let Rezervní jezdkyně: Naomi Schiff, Rwanda, 25 let

14. května | C. Abiteboul píše nepřímo o loajalitě, jednotě a zradě ze strany Ricciarda (hlavně v době krize). V jistém ohledu má pravdu, i když Ricciardovi normálně končí smlouva.. Jezdci jako Sainz a Hülkenberg by zase mohli vyprávět o loajalitě a ze strany Renaultu a Cyrila Abiteboula...