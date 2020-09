Wolff jako šéf formule 1? Ferrari by to nikdy nedovolilo, říká

Toto Wolff potvrdil, že o této práci diskutoval s F1, ale popřel, že by o pozici požádal prezidenta Liberty Media Grega Maffeiho.

„Myslím, že každý ví, že s Gregem proběhly nějaké počáteční diskuse a nikdy to nikam nevedlo,“ řekl Wolff. „Dobře si rozumíme, hodně si vážím Grega Maffeiho za to, čeho dosáhl.“

„Ale miluji to, kde jsem. Zjistil jsem, že mám rád stopky – soutěž i závody. Každý den se musím štípnout kvůli tomu, kde jsem – spolumajitel týmu s Mercedesem. A nakonec by to stejně nikam nevedlo, protože Ferrari by to nepřijalo.“

Wolff řekl, že „ví“, že by mu Ferrari zablokovalo převzetí pozice – s odkazem na právo veta, které mají ve F1.

„Mají tohle právo. Absolutně to respektuji. Pravděpodobně bych přemýšlel stejně.“

Domenicali je ale podle Wolffa dobrá volba. „...musíte mít nejlepšího chlapa, který by sport řídil a myslím, že mají nejlepšího chlapa. Stefano je tím pravým řešením. Je to skvělý krok od Liberty. Stefano je především muž s velkou osobností, integritou a znalostmi tohoto sportu.“

„Byl sportovním ředitelem, ředitelem týmu, prošel těžkými obdobími a úspěšnými časy. Nějakou dobu se podílel na projektu Audi pro formuli 1 a na konci to byl člověk, který Lamborghini dovedl k obrovským výkonům a finančním výkonům.“