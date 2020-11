Wolff: Hamilton se sedmým titulem ve F1 zařadil mezi nejlepší sportovce všech dob

Po zisku svého prvního titulu v roce 2008 s McLarenem dosáhl Hamilton na dalších šest titulů během svého působení v Mercedesu. Kromě ročníku 2016, kdy byl poražen Nicem Rosbergem, vládne formuli 1 nepřetržitě od roku 2014.

Ziskem sedmého titulu se Hamilton vyrovnal rekordu Michaela Schumachera, který se mistrem světa naposledy stal v roce 2004.

„Kam se řadí? Z pohledu jezdeckých titulů mistra světa se zařadil na Michaelovu úroveň. Je ale absolutním držitelem rekordů v počtu pole position a vítězství v závodech. Dnes si upevnil svou pozici mezi nejlepšími sportovci všech dob na celém světě,“ řekl Wolff.

Vítězství v sezóně, která byla výrazným způsobem poznamenána pandemií koronaviru, byla podle Wolffa pro Hamiltona náročné.

„Myslím, že to bylo velmi náročné, protože zůstat v bublině ve svém bytě s (Hamiltonovou fyzioterapeutkou) Angelou a snažit se zajistit, že může dokončit šampionát, rozhodně není jednoduché,“ dodal.

„Ale bylo to důležité. A také dnes, i když na výsledku závodu z pohledu šampionátu tak nezáleželo, zůstal hladový po úspěchu, nedělal vůbec žádné chyby a to dokázalo, jak je oddaný. Byl disciplinovaný, zůstal doma, přišel sem a zkrátka si vedl perfektně.“

Wolff si také pochvaluje práci Mercedesu v Turecku z pohledu strategie, když tým nechal Hamiltona na trati na opotřebovaných přechodných pneumatikách.

„Z pohledu strategie jsme udělali správně, když jsme ho tam nechali, protože byl stále rychlejší a rychlejší a nebyl důvod jet do boxů. Věděli jsme, že pneumatika byla neporušená. Na konci jsme se jen trochu obávali deště, protože pneumatika byla v podstatě hladká. Takže jsme mu dali možnost zajet do boxů. Řekli jsme mu, že budeme připraveni, pokud se rozhodne zajet do boxů. On ale pokračoval, takže to byla správná kombinace strategických rozhodnutí.“