Wolff: Hamilton je „GOAT“, což jedna sezona nezmění. V příštím roce bude mít šanci

„Jsem k ničemu, absolutně k ničemu. V týmu není vůbec žádný problém. Viděli jste, že je (naše druhé) auto na pole position. Možná potřebujeme změnit jezdce.“

Těmito slovy okomentoval Lewis Hamilton pro TV Sky Sports F1 svůj kvalifikační výkon před GP Maďarska na Hungaroringu poté, co uvízl ve druhé části boje o pole position, zatímco jeho týmový kolega byl první.

Tvrdá sebekritika ze strany sedminásobného šampiona vyvolala reakce jak fanoušků na sociálních sítích, tak v padoku F1.

Jedna z nich byla i ze strany jeho bývalého šéfa z předchozího angažmá u Mercedesu Tota Wolffa, který se Hamiltona zastal.

„Ne, byl to jen velmi upřímný Lewis,“ uvedl Wolff, jehož slova cituje web RacingNews365, když byl dotázán, zda dal Hamilton svým vyjádřením najevo, že zaznamenal pokles svých schopností.

„Bylo to přesně to, co cítil, když se ho po kvalifikaci zeptali na dojmy... Bylo to velmi syrové, pochyboval o sobě, což jsme zažili už v minulosti – kdykoli má pocit, že nenaplnil vlastní očekávání, bývá emocionální,“ prohlásil dále boss Mercedesu, se kterým Hamilton získal šest ze svých sedmi titulů.

„Je emocionálně otevřený od dětství až do dospělosti, takže se za to vždycky sám sebekriticky bije. Je GOAT (nejlepší v historii, pozn. red.) a vždy jím bude. Nikdo mu to nevezme. A už vůbec ne jeden víkend nebo sezona, která mu nevyšla podle plánu,“ zdůraznil Wolff.

Podle něj si Hamilton musí připomínat, že jeho příběh ve formuli 1 zdaleka nekončí.

„Lewis má v F1 nedokončenou práci,“ poznamenal rakouský manažer s tím, že za trápením Hamiltona může být i současná generace vozů, která mu nemusí vyhovovat.

„Před příštím rokem, kdy přijdou zcela nové monoposty, které se budou řídit úplně jinak, by určitě neměl (z F1) odcházet. Přijdou také nové pohonné jednotky, které budou vyžadovat inteligentní správu energie, takže pro Lewise je všechno stále otevřené,“ uzavřel šéf Mercedesu.