Wolff doufá, že Red Bull nenaruší víkend protesty vůči DAS

Red Bull chce systém DAS řešit. Není ale jasné, zda půjde cestou oficiálního protestu. Jiné nástroje ale v rámci závodního víkendu nemá.

„Je to první závod. Myslím si, že na jedné straně je fér hledat vysvětlení, ale na druhou stranu víme, že nechceme skončit velkou nedělní debatou,“ řekl Wolff.

„Myslím, že Christian podnikne správné kroky. Spory a odlišný úsudek o inženýrských inovacích byly vždy součástí formule 1. Je to něco, s čím musíte počítat a je to součástí rizika.“

„Je to velmi chytrý systém,“ řekl Christian Horner, který ale jedním dechem dodal, že si u Red Bullu stále nejsou jistí, zda je DAS legální.

„Chceme, aby se to vyjasnilo, protože to má dopad na zbytek letošního roku. Je to něco, co bylo pro příští rok zakázáno. Otázkou však je, zda je to pro tento rok v pořádku. Budu se ptát na FIA prostřednictvím nezbytných kanálů.“

„Respektuji Christianovu pozici,“ reagoval Wolff „Vysvětlení je vždy dobré. Myslíme si, že jsme na tom dobře. S FIA proběhlo hodně rozhovorů a výměn. To je důvod, proč to máme na autě, takže oba předložíme své argumenty a uvidíme.“

V otázce Ferrari se shodnou

Na páteční tiskové konferenci se opět řešila i pohonná jednotka Ferrari – konkrétně ta loňská. FIA uvedla, že s pohonnou jednotkou Ferrari nebylo vše v pořádku, ale aby se vyhnula soudním sporům, uzavřela s Ferrari dohodu.

Mercedes byl lídrem skupiny týmů, která vyrazila mezi testy a Austrálii do boje a chtěla jasné odpovědi. Nakonec se ale z boje stáhl. Podle Wolffa ne tak úplně.

„Neudělali jsme krok zpět. V Melbourne jsme se rozhodli, že na začátku sezóny je v kombinaci se začínajícím koronavirem v Itálii tato diskuse opravdu nevhodná. Nebyl vhodný okamžik,“ uvedl Wolff. „Stavíme se k tomu tak, že sledujeme situaci. Z loňského roku nemáme radost.“

Podle Wolffa je v dnešní době důležitá transparentnost. S dalšími kroky chce počkat na další vývoj letošní sezóny.

Podle Christiana Hornera by mělo dojít ke zveřejnění dohody. „FIA prohlásila, že by rádi tento dokument zveřejnili, ale samozřejmě potřebují povolení od ostatních signatářů. Bylo by skvělé, kdyby Ferrari bylo ochotné udělat to samé, takže by se to vše uzavřelo.“

Foto: Getty Images / Bryn Lennon