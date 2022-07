Wolff doufá, že Domenicali vybere do budoucna pro sprint lepší okruhy

Ačkoliv v paddocku jsou na sprintové závody, které F1 zavedla ve snaze zatraktivnit závodní víkend, rozdílné názor, podle vedení šampionátu je zpětná vazba od fanoušků velmi pozitivní.

Pro rok 2023 chce F1 navýšil počet sprintů na šest, tyto plány ale ještě musí schválit prezident Mezinárodní automobilové federace (FIA) Muhammad bin Sulajim.

Sprint při minulém podniku na Red Bull Ringu minimálně na pořadí na předních pozicích nic nezměnil. První dvě řady na roštu hlavního závodu tak odpovídaly výsledkům páteční kvalifikace. I proto se objevily spekulace, zda byl rakouský okruh pro sprint vhodný.

„Pokud mám věřit jednomu člověku, který vybere ty správné sprintové závody, je to Stefano. A Stefano to (závod v Rakousku) viděl a vezme to do úvahy,“ řekl Wolff.

Podle šéfa Mercedesu může za menší atraktivitu sprintů také velký rozdíl ve výkonnosti mezi jednotlivými týmy.

„Myslím, že důvodem, proč jsou sprintové závody méně zábavné, je i to, že mezi týmy jsou zkrátka až příliš velké výkonnostní rozdíly,“ dodává.

„Když Verstappen zmizí v dáli, dvě ferrari jsou jedinou zábavou v závodě, pak jsme my (Mercedes) uprostřed ničeho v zemi nikoho. Další jsou pak dále vzadu, a pak máte DRS vláček. Z toho nikdy nemůže být dobrý sprintový závod.“

Fanoušci, ale také jezdci si však na formátu víkendu F1 se sprintem pochvalují to, že každý den je o co bojovat. V pátek v kvalifikaci, v sobotu ve sprintu a v neděli v hlavním závodě.

„Líbí se mi to. Pátek je pro jezdce trochu zábavnější. Už jsem to říkal, ale když 10 let jezdíte páteční tréninky, tak vás to přejde. Když ale máte každý den o co bojovat, tak je ten víkend, nechci říkat více vzrušující, ale každá část má větší smysl,“ říká Daniel Ricciardo z McLarenu.

„Nemáte ten luxus být v pátek dvě hodiny na trati a udělat to správně. Pak máte další trénink v sobotu ráno, máte tedy jen jednu část. Na každého je spousta tlaku a jde se rovnou do kvalifikace. Myslím, že ta kombinace je dobrá, je to osvěžující.“