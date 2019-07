Wolff chce vidět tvrdé závodění, ale ne mezi Hamiltonem a Bottasem

Na souboje byly bohaté poslední dva závody v Rakousku a Velké Británii, kde spolu soupeřili zejména Charles Leclerc z Ferrari a pilot Red Bullu Max Verstappen. Už v prvních kolech na Silverstonu však spolu bojovali o první místo také Bottas s Hamiltonem.

„Můžete jasně vidět, že rakouský incident Leclerc-Verstappen byl vykládán přesně tak, jak se v Rakousku stal,“ řekl Wolff.

„Tvrdé závodění je povolené. Můžete někoho vytlačit, když vyjíždíte ze zatáčky. Myslím, že tak je to povoleno ve většině formulových šampionátů. Musí to ale být mezi týmy: jeden tým proti jinému týmu. To chceme všichni, a také fanoušci, vidět, ale je to tvrdé závodění. Podle mě to potřebujeme,“ dodal.

Wolff byl však zároveň rád, že souboj jeho jezdců o vedení v úvodu závodu ve Velké Británii byl klidnější.

„Přesně kvůli tomu máme ráno jednání. Nechci nic takového vidět v souboji uvnitř týmu. Nepochybuji o tom, že tihle kluci vědí, jak proti sobě závodit. Častokrát jsme to mezi Valtterim a Lewisem viděli. Na trati i mimo ni se vzájemně respektují,“ dodává.

„Skutečně si ale myslím, že mezi nimi to byl velmi dobrý souboj. Jistě velmi zábavný, nikdo nemohl říct, že to nebyla tvrdá defenziva, ale nebylo to přes čáru. Myslím, že co jsme viděli mezi některými jinými piloty, už bylo hraniční.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene