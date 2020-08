Wolff chápe Bottasovu frustraci. Nikdo z nás není spokojen, říká šéf Mercedesu

Coby vpředu jedoucí pilot měl Bottas, který startoval z pole position, výhodu při zastávkách v boxech. Po stintu na tvrdé sadě pneumatik pak ve 32. kole absolvoval, stejně jako nakonec vítězný Max Verstappen, druhou zastávku.

Hamilton ale nezajel k mechanikům o kolo později, jako tomu bylo u první zastávky, ale na tvrdé sadě pneumatik vydržel až do 41. kola. V závěru závodu se pak díky čerstvějším pneumatikám Hamilton dostal před Bottase na druhé místo.

Bottas se po závodě nechal slyšet, že tým při Verstappenově zastávce zaspal. Wolff si to ale nemyslí.

„Mluvil jsem s Valtterim. Nemyslím, že bychom zaspali, ale chápu jeho pohled. Myslím, že jsme dnes jen měli pomalejší vůz, to musíme přiznat,“ řekl Wolff.

„Měl na mysli, že jsme měli udělat opak oproti Maxovi. Ve skutečnosti by to ale nic nezměnilo, protože Max by vyjel na čerstvých pneumatikách a my bychom pokračovali na pneumatikách, které už nebyly v dobrém stavu a on zajel do boxů těsně před námi. Takže nevím, co bychom mohli udělat lépe.

„Samozřejmě není spokojen, že byl druhý a Lewis třetí, ale učili jsme se na trati, když jsme dostali Valtteriho pneumatiku. Viděli jsme, že ještě zbývalo hodně gumy a natáhli jsme Lewisův stint, i když měl velké vibrace, na pneumatikách bylo hodně gumy.

„Proto byl rychlejší a rychlejší, čím více mu odcházely gumy. Proto jsme mohli natáhnout jeho stint a Lewis nakonec předjel Valtteriho. Je jasné, že není spokojen a naprosto to respektuji. Nikdo z nás dnes není s výsledkem spokojen.“

Za problémy Mercedesu s pneumatikami v závodě přitom podle Wolffa může kombinace faktorů.

„Myslím, že jsme v minulosti viděli náznaky toho, že v horku náš relativní náskok na soupeře nebyl tak velký. Je to proto, že máme auto s vysokým přítlakem a samozřejmě, když se mění podmínky, mění se i parametry. Teploty rostou, směsi jsou měkčí, zvyšují se tlaky. Musíme uznat, že Red Bull je velmi rychlé auto, to jsme dnes viděli.

„Tyto dny jsme měli v minulosti a vyšli jsme z toho silnější. Opravdu se těším do Barcelony. Máme několik dní na posouzení a na to, abychom přišli s řešením, v pátek to v Barceloně vyzkoušíme a snad v neděli budeme mít lepší závod. Tyto dny, kdy prohráváme, jsou těmi, kdy se toho nejvíce naučíme,“ řekl Wolff.