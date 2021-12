Wolff by šéfům týmů zakázal přes vysílačku komunikovat s ředitelstvím závodu F1

Formule 1 a FIA se od letošního roku rozhodly v televizním přímém přenosu vysílat některé konverzace zástupců týmů z boxové zdi s ředitelem závodu Michaelem Masim, aby divákům nabídli jiný pohled.

A ačkoliv s vedením závodu v minulosti komunikovali výhradně sportovní ředitelé, tím, jak se vyvíjela letošní sezóna a souboj Lewise Hamiltona s Maxem Verstappenem, si slovo od sportovních ředitelů ve snaze ovlivnit rozhodnutí při rozhovoru s Masim častěji brali šéfové týmů Wolff a Christian Horner z Red Bullu.

Situace eskalovala v dramatickém závěru posledního závodu sezóny v Abú Dhabí, kdy se Masi rozhodl pro poslední kolo odvolat safety car a restartovat závod krátce poté, co umožnil o kolo zpět jedoucím jezdcům, kteří byli mezi prvním Hamiltonem a druhým Verstappenem, vrátit se do stejného kola, ačkoliv chvíli předtím Masi oznámil, že pomalejší jezdci zůstanou pro restart mezi oběma adepty na titul.

Horner u FIA před restartem lobboval za to, aby se pomalejší jezdci vrátili do stejného kola, Wolff byl proti.

Verstappen na novějších a měkčích pneumatikách v posledním kole předjel Hamiltona, vyhrál Velkou cenu Abú Dhabí a stal se mistrem světa F1.

Sportovní ředitel F1 Ross Brawn po posledním závodě navrhl, aby šéfové týmů již nemohli komunikovat s ředitelstvím závodu.

„Souhlasím s Rossem. Ale stejně obviňuji Rosse a sebe, protože jsme byli součástí rozhodnutí vysílat více komunikace za účelem transparentnosti a zábavy pro fanoušky,“ řekl Wolff na dotaz Motorsport.com.

„Ve vysílačce se toho děje tolik, že poskytnout fanouškům trochu přehled o všech malých dramatech, které se ději, jako když se porouchá auto nebo probíhají diskuse o strategii, byla dobrá myšlenka. Myslím ale, že jsme to trochu přehnali.

„Dostali jsme (šéfové týmů) příležitost mluvit přímo s ředitelem závodu a jelikož tak urputně bojujeme za zájmy našich týmů, všichni jsme to přehnali. Rozhodně to bylo součástí letošních neúspěchů, že pod tlakem šéfů týmů neměl ani ředitel závodu snadný život.“

Podle Wolffa by měli mít šéfové týmů zakázáno s ředitelstvím závodu mluvit, ale také sportovní ředitelé by měli mít omezené možnosti.

„Musíme se vrátit. Myslím, že šéfové týmů by neměli mluvit přímo s ředitelem závodu, to by měli dělat sportovní ředitelé. Půjdu ještě o krok dále a řeknu, že ani sportovní ředitelé by neměli lobbovat u ředitele závodu nebo vyvíjet tlak.

„Měli by poukázat na situace, kterých si ředitel závodu nebo jeho kolegové nemuseli všimnout, ale neměli by lobbovat a tlačit,“ míní Wolff.