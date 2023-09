Wolff bagatelizuje komentáře o rekordu a Wikipedii. Asi to nebyla ta nejinteligentnější věc, říká

Max Verstappen získal v Monze desáté vítězství v řadě. Toto Wolff to tehdy komentoval s tím, že to zajímá jen Wikipedii a tu nikdo nečte.

„Naše situace byla možná trochu jiná, protože jsme měli v týmu dva jezdce, kteří proti sobě bojovali,“ řekl Wolff v Monze pro Sky Sports F1. „Nevím, jestli mu záleží na rekordu, není to něco, co by pro mě bylo důležité, žádné z těch čísel. Je to dobré pro Wikipedii a i tak to nikdo nečte.“

V Singapuru byl Wolff na svá slova dotazován. „Když se na ten komentář podíváte s ohledem na okolnosti, můžete si položit otázku: ‚Byla to ta nejinteligentnější věc, kterou jsem mohl říct?‘ Možná ne,“ vysvětlil Wolff v Singapuru.

„Já jsem takhle uvažoval vždy. Je to něco, co jsem převzal od Nikiho. Ten rozdával své trofeje, aby mu zdarma umyli auto.“

„Ani u mě nenajdete mnoho upomínkových předmětů, protože pro nás dva ta čísla nikdy nebyla důležitá.“

„Formule 1 je meritokracie a já jsem během letošního roku často říkal, že mistrovství světa vyhrávají jen ti nejlepší, a je třeba uznat, jak skvělá práce se tam odvádí.“

„A na konci si odvezou další velkou trofej a to je něco, co je nejcennější. Mistrovství světa vyhrává ten nejlepší člověk v nejlepším autě.“