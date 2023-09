Wolff: Abychom se vyrovnali Red Bullu, musíme předvést podobný skok jako Aston Martin a McLaren

Toto Wolff tvrdí, že Mercedes bude muset udělat podobný výkonnostní skok, jako v nedávné minulosti předvedly týmy Aston Martin či McLaren.

Red Bull si v letošní sezoně užívá velké dominance, která se projevuje především v závodech, v nichž zatím rakouská stáj zůstává neporažena.

I když měli hlavní rivalové Red Bullu v čele s Mercedesem a Ferrari snahu náskok úřadujících mistrů světa stáhnout, navzdory velkým změnám vozu se jim to dosud nepodařilo.

Nedávné velké pokroky Astonu Martin a McLarenu nicméně ukazují, že i v současné F1 je možné prakticky ze dne na den dosáhnout opravdu velkého výkonnostního posunu. Není proto divu, že by šéf Mercedesu Toto Wolff se svým týmem tyto vzestupy rád napodobil.

„Myslím, že z místa, kde se nacházíme, nám chybí jen krok, kterého jednorázově dosáhly McLaren a Aston Martin,“ prohlásil Wolff, kterého cituje web Crash.net.

„Nejde přitom o něco, co vám přinese dvě desetiny, ale pět desetin. Pak jste zpátky ve hře. Myslím, že je to možné,“ je přesvědčen boss německé stáje.

Na dotaz, zda Mercedes ví, co konkrétně chce udělat s koncepcí vozu pro příští rok, Wolff odpověděl: „Řekl bych, že máme několik možných směrů. Kdybychom to věděli, bylo by to mnohem jednodušší, ale auto je zkrátka velmi nepředvídatelné a chybí mu přilnavost. Je zde spousta věcí, které je třeba řešit,“ přiznal Wolff.

„Myslím si, že jen musíme dát všechny komponenty dohromady tak, aby v autě fungovaly společně. Neexistuje jedna věc, kterou bych vyzdvihl.“