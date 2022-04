Wolff a Hamilton se vyjádřili k šancím Mercedesu na letošní tituly

V šampionátu jezdců je George Russell na druhém místě se ztrátou 34 bodů na Leclerca. Hamilton ztrácí už více – 43 bodů. V Poháru konstruktérů je Mercedes druhý se ztrátou 39 bodů.

Jaké jsou aktuálně šance Mercedesu na tituly? „Když se na to podívám z matematického hlediska, tak bych řekl, že pravděpodobnost je dvě ku osmi,“ řekl Toto Wolff.

„Ale tohle jsou automobilové závody a v nich se může stát cokoli. Týmy mohou mít DNF (nedokončení závodu, pozn. redakce), a pokud odhalíme potenciál vozu, jsme hned zpátky ve hře.“

„Jako motoristický závodník bych řekl, že je to asi 40 na 60. A to se mi líbí. Jako matematik mám horší šance, ale po třetím závodě sezóny titul neodepisujeme. Je to prostě současný stav, ztrácíme sedm desetin.“

„V našem autě je nějaký problém, několik gremlinů (skřítek působící závady, pozn. redakce) na které jsme zatím nepřišli. Je to něco, co musíme nadále analyzovat a zkoumat data. Je to věda, je to fyzika, ne chyby.“

„Nic z toho, co jsme tento víkend udělali, neodhalilo aerodynamický potenciál ani nesnížilo poskakování. Jsme na tom stále stejně. Proto nemá smysl přinášet vylepšení, protože se tím ještě více zmatete.“

Hamilton zůstává optimistou

„Raději zůstávám optimistou,“ řekl Hamilton ohledně šancí na zisk titulu. „Do konce sezony zbývá ještě 20 závodů. Když se realisticky zamyslíte nad tím, jak to v našem sportu chodí, špičkové týmy se často vyvíjejí podobným tempem. Bude to tak i v případě tohoto nového vozu? Kdo ví. Ale opravdu, opravdu doufám, že se dostaneme do boje. Ale s každým naším zlepšením udělají oni pravděpodobně podobný druh pokroku, takže to nebude snadné. Mají teď dost velký náskok, ale je před námi ještě dlouhá cesta.“