Wolf nevidí příchod Binotta do Mercedesu jako reálný

Mattia Binotto na konci letošního roku skončí v roli šéfa týmu Ferrari. Kam zamíří zatím není známo, nicméně Mercedes to nejspíše nebude.

Ferrari koncem listopadu potvrdilo, že Mattia Binotto k 31. prosinci rezignuje na funkci týmového principála, kterou zastával od roku 2019. Pro Binotta je to zároveň konec 28letého angažmá v Maranellu, kde se původně věnoval vývoji motorů a měl v tomto ohledu velký podíl na úspěších Michaela Schumachera.

Díky svým bohatým zkušenostem by Binotto mohl být velmi zajímavou posilou pro ostatní týmy. Jako inženýr a expert přes pohonné jednotky má totiž Ital v padoku F1 velký respekt.

Mercedes další zastávkou nebude

Do Mercedesu, kam v minulosti z Ferrari zamířil například technický ředitel James Allison, ale jeho následující kroky nejspíše vést nebudou. Vyplývá to ze slov, které v podcastu Beyond the Grid prohlásil šéf Mercedesu Toto Wolf.

„Myslím, že za poslední dva roky se mezi námi rozbilo příliš mnoho porcelánu na to, aby to bylo možné,“ přiznal Wolf, který brzy oslaví deset let v čele týmu Mercedes.

Podle Wolfa to neměl Binotto v roli bosse Ferrari vůbec snadné.

„Bylo jasné, že je pod obrovským tlakem. Pokud jste týmovým principálem u Ferrari, určitě se vyplatí mít ve smlouvě dobré podmínky pro odchod. Myslím, že nastalo nevyhnutelné, ale řekl bych, že v té roli vydržel déle než bych čekal.“