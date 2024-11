Wittich končí v nejméně vhodnou dobu. Podle neměckého webu byl vyhozen

Nielse Wittiche nahradí v pozici ředitele závodu už od Las Vegas Portugalec Rui Marques, který působil mimo jiné v roli ředitele závodu Formule 2 a Formule 3.

Funkce ředitele závodu je skutečnou chůzi po velmi horké půdě. Není to snadná pozice a to ani pro činovníky, kteří mají bohaté zkušenosti. Do konce sezóny zbývají tři závody, které se pojedou tři víkendy po sobě. Letošní sezóna je velmi těsná, což se projevuje také řadou „kauz“, kdy si týmy stěžují na své konkurenty a vznáší svá podezření na porušení pravidel v té či oné části vozu.

Podle oficiálního vyjádření FIA se zdá, že se Wittich rozhodl ve funkci skončit sám. Podle webu Motorsport-Magazin byl ale vyhozen a o svém konci se měl dozvědět krátce předtím, než FIA vydala své prohlášení. V něm je uvedeno, že Wittich končí, „aby se mohl věnovat novým příležitostem“.

Christian Menath z Motorsport-Magazin uvedl, že mu Wittich přímo potvrdil, že neodstoupil.

Podle BBC se o konci Wittiche v paddocku už nějakou dobu šuškalo a očekávalo se, že by mohl po sezóně skončit. Jeho náhlý konec tři závody před koncem je ovšem překvapením.

BBC se odvolává na své zdroje, podle kterých Wittich nakonec skončil dříve, než se očekávalo, kvůli svému vztahu s prezidentem FIA Muhammadem bin Sulajimem.

Konec Wittiche přichází pár dní poté, co si jezdci v otevřeném dopise stěžovali na postup FIA i na některá vyjádření Muhammada bin Sulajima. Jestli obě záležitosti souvisí ale není jasné.